O congreso internacional ‘O Camiño do Futsal’ chega no verán a Santiago

Santiago. Máis de 15 relatores de primeiro nivel e 48 horas de fútbol sala en estado puro. A Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) anunciou a celebración dun evento histórico en Galicia, o I Congreso Internacional de Fútbol Sala O Camiño do Futsal, que terá lugar os días 1 e 2 de xullo de 2022 no novo auditorio do edificio Fontán da Cidade da Cultura de Galicia.

Este evento, calificado de “magnífico” desde o ente federativo, e do mesmo xeito que o que tivo lugar en novembro sobre fútbol, conta co apoio da Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Máis de 15 relatores de primeiro nivel. Adestradores e seleccionadores de primeiro nivel, preparadores físicos, directores deportivos, exxogadores, árbitros e psicólogos deportivos forman parte do excelso cartel de profesionais que desembarcarán en Santiago o próximo verán para participar neste congreso internacional O Camiño do Futsal.

Así, nomes como Mico Martic (seleccionador de Finlandia), Matías Lucuix (seleccionador de Arxentina), Venancio López (director deportivo da Real Federación Española de Fútbol), o prestixioso psicólogo deportivo Pep Marí, varios dos referentes galegos como Bruno García ou José María Pazos Pulpis ou a lenda Paulo Roberto subirán ao escenario do edificio Fontán da Cidade da Cultura de Galicia para impartir maxisterio durante dúas xornadas de fútbol sala en estado puro.

Máis información. A Real Federación Galega de Fútbol anunciará en próximas datas máis detalles relacionados coa celebración deste congreso internacional O Camiño do Futsal.

Esta iniciativa comparte o espíritu de O Camiño do Fútbol, que o pasado mes de novembro converteu Galicia, e máis concretamente Santiago, no epicentro do fútbol, con figuras de talla mundial. A fórmula empregarase de novo para o fútbol sala. ECG