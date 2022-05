O Dubra-Tambre acada a permanecia na terceira división de tenis de mesa

BO RESULTADO. A Agrupacion Deportiva Dubra-Tambre xogou o seu derradeiro encontro da Liga de Terceira Division Nacional de Tenis de Mesa, o pasado domingo día 1 de maio no Ximnasio de Educación Secundaria de Val do Dubra; asegurando a súa permanecia na Terceira División Nacional de Tenis de Mesa de cara a tempada 2022-2023, que será para a Entidade a 39ª edición federada. Tania Barcia Fernández, na fotografía adxunta segunda pola esquerda de pé, compoñente da Corporación Municipal do Concello de Val do Dubra e xogadora que foi desta asociación “non deixou de presenciar a actividade” nesa xornada para rematar o campionato, segundo sinala a nota de prensa do clube enviada ata este xornal. Deste xeito, a Agrupacion Deportiva Dubra-Tambre pecha a súa andaina con boas novas deportivas. REDACCIÓN