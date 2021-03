O estradense El Naboaui lidera a expedición galega no Campionato de España sub-20

Santiago. Importante representación galega esta fin de semana con preto 15 atletas no Campionato de España sub-20 que se disputa en Antequera.

No sector de velocidade acude o finalista do Nacional sub-18 dos 100 m. do ano pasado, Javier Jiménez (C.A. Sada), quen acude ca sétima mellor marca dos participantes. Os integrantes do Celta Roi Martínez e o subcampeón galego en Ourense Jorge Román Leiros competirán nos 200 m. Tamén nos 400 m. se falará galego coa presenza da finalista do Campionato de España en Tarragona 2020, a coruñesa María Fernández (Riazor Coruña).

Nos 800 haberá dobre representación femenina coa campioa galega Irene Barreiro (Ría Ferrol) e a subcampioa, a lucense Victoria González (Escola Atlética).

O sector do fondo xerá o máis concorrido polos contando ca presenza sobre os 1.500 m de Iker González (Escola Atlética Lucense), quinto no nacional de aire libre de Tarragona. Nos 3.000 m subliñar a presenza do gañador do Nacional sub-20 de campo a través, o estradense El Medih El Naboaui que parte con claras opcións de estar nos postos de honra nunha proba na que tamén participa Carlos López (A Gándara). Con obxectivos ambiciosos compiten ademáis Carmen Martínez (A Gángara) e Branca Fernández (San Miguel de Marín).

No 60 valos non faltará o campión galego de pista cuberta Hugo Vázquez, que expón a sexta mellor marca dos participantes con 8.25.

No foso de lonxitude destacada a presenza do finalista no Nacional de aire libre 2020 Raúl Cortizo (Gimnástica), cunha MMT de 7.03 m.

Por último a pértega estará represetada pola campioa galega absoluta de aire libre, Lola Bouza (ADAS Proinor), e o último ouro autonómico de pista cuberta Ángel Granado (Celta) no lanzamento de peso. ecg