O filial del Obra supera as baixas cun bo triunfo ante o Betanzos (69-93)

Santiago. O Obradoiro Silleda sobrepusose ás baixas e sumou un meritorio triunfo en Betanzos (69-93) cando visitou a pista do Santo Domingo Betanzos con varios xogadores enfermos e coas baixas de Guillermo González e Sergi Huguet, pero coa axuda dos cadetes Niki Serra e D. Diahame, así como dos xogadores do Obradoiro USC, Antón Soto e Fernando Belo.

Arrincou o encontro cos locais tratando de dominar baixo os aros e cos visitantes compartindo ben o balón, pero sen marcar o ritmo do partido. Con todo, tras un tempo morto obradoirista a pouco de empezar o choque, o Obradoiro Silleda subiu a súa intensidade e actividade en ambos os lados da pista, anotando desde a longa distancia e dificultando a creación de xogo dos protagonistas locais.

No segundo cuarto a dinámica mantívose, cunha forte presión defensiva por parte dos obradoiristas que lles permitía cortar o timing ao Santo Domingo Betanzos e sumar puntos ao contraataque para irse ao descanso cunha sólida vantaxe de 29-52. Tras o paso por vestiarios, o Santo Domingo Betanzos tratou de cortar o ritmo do partido alternando a súa defensa individual con defensas zonais, así como buscando con moita máis insistencia crear perigo desde o poste baixo. Os visitantes seguían loitando por manter a iniciativa no xogo, pero con máis problemas para manter a mesma velocidade e o marcador do terceiro cuarto foise igualando. Xa no último cuarto os locais trataron de reducir as distancias sen evitar o triunfo do Obra.

Os parciais foron: 14-23, 15-29, 20-19 e 20-22

Obradoiro Silleda: Nongo (15), Hernández (14), Souto (20), A. Soto, Taboada (4), Paz (12), Cal (3), Belo (5), Serra (2), Paz (16) e Diahame (2). ecg