O filial do Obra suma unha vitoria ante o EDM

Santiago. O Obradoiro Ames suma unha nova vitoria ante o EDM A Estrada no seu regreso ao Milladoiro (88-46)

Despois da vitoria conseguida na visita ao Corinto Gijón Basket, o Obradoiro Ames recibiu no pavillón de O Milladoiro ao Construcciones Riveira EDM A Estrada.

Á saída de vestiarios, os obradoiristas deron un último paso para levar a vitoria, endosando un parcial de 14-3 de saída que impedía calquera reacción visitante. Con todo, a dureza defensiva do EDM A Estrada e as baixas porcentaxes desde o triplo dos locais facía que a diferenza non se seguise aumentando no último cuarto.

Os parciais por cuartos foron: 23-12, 23-11, 23-12, 19 e 11.

Obradoiro Ames B. Nongo (9), M. López (2), C. Taboada (9), M. Paz (-), J. Bocca (9), T. Álvarez (3), A. Grela (8), S. Paz (15), G. González (13), F. Niang (8), I. Fernández (2) e A. Soto (10). A próxima fin de semana o Obradoiro Ames despedirá o 2022 na pista do Ucoga Seguros C.B. Chantada. ecg