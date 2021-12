O Galego de ciclocrós, decisivo para formar a selección do Nacional

MACEDA O apaixonante calendario galego de ciclocrós, con dezasete eventos celebrados en menos de tres meses, conclúe hoxe poñendo en xogo quince títulos. O XIV Ciclocrós Castelo de Maceda-Copa Deputación de Ourense exerce de Campionato de Galicia 2021 e, asemade, como última cita antes de que se coñeza a convocatoria da selección autonómica para o Campionato de España. Aos 250 participantes no evento organizado polo Club Ciclista Maceda agárdalles unha esixente batalla contra o barro.

As chuvias caídas durante as últimas horas multiplican a dureza do tradicional circuíto ao redor do Castelo de Maceda. Un trazado cunha lonxitude de 2.700 metros e con diverso firme: asfalto, herba e terra, que máis ben será lama. Un escenario de puro ciclocrós.

O programa de carreiras arrincará ás 09.30 horas cos Máster-30 masculinos, Máster-50/60 masculinos e as mulleres Máster. Ás 10.30 darase a saída á categoría Máster-40 masculina, e ao remate desta competición celebrarase a primeira cerimonia de podio. A acción regresará ao circuíto ás 11.45 coas probas Cadetes, ás 12.30 poranse en marcha as Elite-Sub23 e as Juniors, encargándose de pechar a xornada os Elite-Sub23 e os Juniors a partir das 13.30. ECG