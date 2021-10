O Gran Camiño devolverá en 2022 una ronda profesional a Galicia

Extraoficialmente se contaba con ello, pero la gran noticia la confirmó este viernes, oficialmente la UCI, al incluir la ronda gallega, O Gran Camiño, en su calendario: del 24 al 27 de febrero de 2022 se celebrará, organizada por Emesports, la empresa que dirige Ezequiel Mosquera y con un total respaldo político (Xunta) y empresarial, la ronda ciclista O Gran Camiño: la sucesora de la Volta a Galicia, la que marca el regreso de una ronda profesional a la comunidad. “Novo nome, novo proxecto e un obxectivo común, deportivo e turístico: dar a coñocer, coa forza do ciclismo, o noso territorio, facer país”, resumió en declaraciones a EL CORREO GALLEGO Ezequiel Mosquera.

“Era un proxecto xa pensado estes anos atrás, pero máis aproveitando os longos días de confinamento despois de que quedara un pouco varado aí atrás. A pandemia deume tempo para maduralo. E nunha media maratón que fixemos entre os concellos de Arzúa e O Pino, ofrecinlles o logo, O Gran Camiño, e agora chameinos para recuperalo, para compartilo”, comenta entre risas, feliz por la nueva, Ezequiel.

Porque “o nome, O Gran Camiño, ten moitísimo peso e moitísimo significado para o que eu quero facer. Profesionalmente, todo traballo gústame; pero este era un que quería levar a cabo para sentirme realizado”, destaca.

En todo caso Ezequiel Mosquera subraya que “Emesports pode estar detrás da organización, da xestión e liar dalgún xeito aos actores principais. Pero detrás de todo isto están os que pagan, os que respaldan o proxecto”.

En este sentido, Emesports encontró todo el respaldo, tanto político, con la Xunta de Galicia liderándolo, y empresarial. “Trátase de vender a promoción do territorio, e empézase a vender xa desde o propio nome. Volta Galicia existe, para corredores elite sub-23, e Volta a Galicia non me dicía tanto, é unha máis. E o propósito, a mensaxe deste evento é vender Galicia como o Camiño dos Camiños, a través do deporte”, dice.

“O concepto é recuperar a Volta a Galicia pero aproveitando as novas posibilidades que ofrece o ciclismo. É a Volta a Galicia con nome e obxectivos renovados. Mostrar Galicia en canto ao que representa en canto a turismo e territorio. No só o Camiño a Santiago, toda Galicia é un Camiño e o ciclismo ofrece unha promoción global, con retorno mediático garantido, con horas de retransmisión para cada vez máis países; as imaxes de helicóptero son unha promoción brutal”, añade.

Desde Galicia para el mundo. “É o que hai que aproveitar, esa vantaxe do ciclismo respecto a outros deportes: é unha plataforma inmellorable para, en definitiva, facer país”.

Ezequiel reitera su felicidad “polo ben recibido que foi o proxecto por todos en Galicia; era suficientemente potente como para apostar por el. Deporte e turismo deben ir da man para promocionar o territorio, é a conxunción perfecta. Sentímonos capacitados para afrontar una historia así, e alineáronse astros”.