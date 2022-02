O mellor atletismo nacional darase cita en Ourense co Campionato de España indoor

Santiago. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, acompañado do delegado da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, presentou na o LVIII Campionato de España Absoluto de Atletismo en pista cuberta que terá lugar na pista de Expourense os vindeiros 25, 26 e 27 de febreiro de 2022 e que, “de seguro, converterase no mellor campionato de atletismo de España da historia, como xa ocorreu nesta mesma pista no ano 2020”.

O mandatario galego destacou a importancia da pista cuberta de Expourense -instalada pola Xunta de Galicia en decembro de 2017 e na que o Goberno galego investiu preto de 4,5 millóns de euros-.

Trátase do segundo Campionato de España absoluto que acollen as instalacións de Expourense, unha pista rápida que foi o escenario de varios récords de España, e do mundo, en distintas categorías.

Prevése que más de 4.000 persoas, entre deportistas, técnicos, xuíces, axudantes, voluntarios e público en xeral, pasen durante os tres días por Expourense, que dende fai xa varias datas, traballa intensamente a nivel organizativo xunto a Xunta de Galicia, Deputación Provincial e Concello de Ourense, así a nivel federativo tanto coa Real Federación Española de Atletismo como coa Federación Galega de Atletismo, para que o evento sexa un éxito.

Tamén participaron no acto de presentación o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome; o vicepresidente da Deputación Provincial de Ourense, Rosendo Fernández; o presidente da Real Federación de Atletismo de España, Raúl Chapado e o presidente da Federación Galega de Atletismo, Isidoro Hornillos. O acto estivo presentado polo director xerente de Expourense, Rogelio Martínez, que exerceu de anfitrión.

O nivel de expectación é tal que as entradas practicamente quedaron esgotadas ás poucas horas de sair á venda ao público. ECG