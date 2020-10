O Millaraio, un dos quince clubes participantes no Nacional sub-14 en Nerja

ATLETISMO O equipo masculino do Club Millaraio participará esta fin de semana no VII Campionato de España sub-14 por equipos que se celebrará en Nerja (Málaga), sendo un dos quince clubes en loita e o único de Galicia en chicos. O club amiense desplaza oito atletas: Adrián Sesar, David Moreno, Jorge García, Nadir Moreira, Nuno Castro, Pablo Cariñena e Pablo Leiva, co reforzo de Alejandro González, do club filial Atlética A Silva de Ordes.

O Millaraio participa nesta competición por sétimo ano consecutivo, e a expedición viaxará grazas á colaboración con Addomo Arquitectura Modular, en autobús xunto coa Atlética A Silva, que participa en féminas.

A froitería Tómate Más Fruta, de Bertamiráns e Santa Marta, suministrou avituallamento saudable para a longa viaxe, e o equipo lucirán unha equipación cortesía de AmeSport. ECG