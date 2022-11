O Obradoiro Ames non deu superado ao Marín e cae por 77 a 55

Santiago. O Obradoiro Ames visitou esta fin de semana o pavillón municipal da Raña para enfrontarse ao Mundioma Marín Ence Peixegalego, nun encontro que dominaron os locais para facerse coa vitoria (77-55).

Arrincou o partido con ambos os equipos moi centrados, pero cos locais mostrando un gran acerto exterior que lles levaría a obter as primeiras vantaxes no marcador. A defensa dos obradoiristas estaba a un gran nivel, pero dous triplos sobre a bucina de posesión dos de Marín poñíaos dez puntos arriba ao termo do primeiros dez minutos.

Xa no segundo cuarto a loita do Obradoiro Ames por volver igualar o partido foi constante, tratando de abrir a defensa local de diferentes formas, pero chocando constantemente e sen atopar nin tiros abertos nin tampouco podendo acudir á liña de tiros libres (con diferenzas de 20 tiros libres ata os últimos minutos de partido), chegando ao descanso cun 40-30 no marcador.

Tras o paso por vestiarios os obradoiristas fixeron grandes esforzos defensivos por volver igualar o partido, pero as baixísimas porcentaxes impedían cada intento de remontada. Desta forma, o Marín Peixegalego abría brecha no electrónico e chegaba a diferenza aos vinte puntos ao final do cuarto.

A pesar da desvantaxe o Obradoiro Ames continúo loitando ata o último minuto de partido contra un gran rival, pero as súas baixas porcentaxes fixeron que todo o seu esforzo non chegase para reducir as distancias e poder competir pola vitoria. CABO