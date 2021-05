O ‘play-off’ de ascenso a Segunda RFEF, os días 30 de maio, 2 e 6 de xuño

FÚTBOL O presidente da Real Federación Galega de Fútbol, o secretario xeral e o director de competicións reuníronse cos seis equipos clasificados para o playoff de ascenso a Segunda RFEF, do que sairá o terceiro equipo que consiga praza na categoría, acompañando a Arenteiro e Bergantiños.

Na reunión os clubs (Arosa, Polvorín, Somozas, Alondras, Estradense e Choco) recibiron unha proposta de datas para a celebración dos dous partidos pendentes no Grupo C e para o playoff.

Unha proposta que foi aprobada polos clubs, que queda supeditada a que os xogadores do Somozas reciban a alta nos vindeiros días, e a que non aparezan máis positivos nos equipos.

Os dous partidos pendentes por positivos no Somozas xogaranse o domingo 23 con horario unificado por determinar. Son o Arosa-Somozas e o Alondras-Polvorín. Os partidos definirán as eliminatorias de cuartos de final do playoff, que vanse disputar o 30 de maio: sen horario unificado, o Estradense fronte o sexto do Grupo C e o Choco contra o quinto, nos dous casos no campo do equipo do grupo C.

Transmitidos pola TVG, as semifinais serán o mércores 2 de xuño e a gran final, o domingo día 6. O gañador da final acadará o ascenso a Segunda RFEF. ECG