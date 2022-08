O Polígono Industrial de Sigüeiro acolle mañá o primeiro Slalom Camiño Inglés

Oroso. O Polígono Industrial de Sigüeiro acollerá mañá,13 de agosto, o primeiro Slalom Camiño Inglés. Esta semana o alcalde, Luis Rey, acompañou aos representantes da escudería Oroso MotorSport na presentación do I Slalom Camiño. Os organizadores da proba, que foi incluida pola Federación Galega de Automobilismo no Campionato Xunta de Galicia de Slalom, agardan contar coa participación de medio cento de pilotos, que competirán nun circuito urbano cunha lonxitude de 1.500 metros habilitado en catro rúas do polígono industrial.

Durante o acto de presentación, o rexedor local felicitou á escudería Oroso MotorSport por “aventurarse a poñer en marcha esta primeira edición do Slalom Camiño Inglés” e manifestou a súa confianza en que “sexa un evento deportivo que chega para quedarse”. REDAC.