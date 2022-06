O Rally de Ourense terá un tramo 100 % urbano

17 e 18 XUÑO. O centro cultural Marcos Valcárcel acolleu onte a presentación do 55 Rally de Ourense-Recalvi, unha edición de especiais características por ser a primeira que se celebrará con absoluta normalidade trala pandemia, a primeira vez que inclúe no seu trazado un tramo cen por cen urbano, no que se poderá ver de novo ao recen restaurado Alpinche, que se celebrará os días 17 e 18 de xuño regresando ás datas de sempre e onde o parque pechado volverá a estar situado no seu lugar orixinal: o parque de San Lázaro da capital. A este último aspecto referiuse durante a presentación da proba o presidente da Deputación, Manuel Baltar, destacando que se trata “dunha magnífica iniciativa por recuperar a esencia e alma do rally”. Tamén asistiron á presentación o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome; o secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa; e o delegado territorial da Xunta, Gabriel Alén, entre outras autoridades. ECG