O subcampionato galego do equipo benxamín do Caldas, eido dun tributo

FÚTBOL. O Concello de Caldas de Reis celebrou co equipo benxamín do Caldas Club de Fútbol o subcampionato galego de fútbol obtido esta tempada 2021-22 cunha recepción oficial no Salón de Plenos, na que participaron os concelleiros Jacobo Pérez e Juan Carlos Ortigueira, xunto a directivos do club, técnicos e familiares dos deportistas. O equipo benxamín tamén obtivo este ano o campionato do grupo de Pontevedra da Liga de benxamíns. O propio alcalde, Juan Manuel Rey, visitou previamente ao equipo no campo de fútbol das Corticeiras para felicitalos, “E avanzouse coa directiva do Caldas C.F. no proxecto municipal de acondicionamento dun amplo espazo de ocio deportivo xunto ao campo de fútbol das Corticeiras, que será presentado proximamente, aproveitando o 50 aniversario do club”, sinalan desde o Concello. REDACCIÓN