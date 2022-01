O triunfo do júnior Buba pecha un Nacional de ‘10’ para

CICLOCrós Nun circuíto moi rápido e seco, que en principio non era o máis favorable ás súas condicións, o ciclocrós galego exhibiu a súa puxanza na localidade de Xàtiva. A selección autonómica logrou tres medallas de distinta cor este domingo na última xornada do Campionato de España: o ouro do júnior Ricardo Buba, a prata da júnior Laura Mira e o bronce do sub-23 Miguel Rodríguez. Ademais engadiu a terceira posición do elite Iván Feijoo coas cores do seu novo equipo, o MMR, co que os representantes de Galicia acumularon unha decena de podios na primeira gran cita do ciclismo no 2022.

Membro do sexteto da selección galega que o venres se adxudicou a competición Team Relay de remudas por equipos, Ricardo Buba volveu festexar un triunfo na carreira coa que se abriu a xornada de clausura do Nacional. O gondomareño tomou o mando da proba júnior dende o esprín inicial. O título júnior que defendía Galicia, tras a vitoria de Miguel Rodríguez no 2021 en Torrelavega, decidiuse no ecuador da última volta ata que Buba cruzou a meta cun tempo de 42:25 e 3” de marxe sobre o valenciano Raúl Mira. Iván Fernández, cuarto, quedouse a 4 segundos preto do podio.

Ademais, por terceiro ano consecutivo, Laura Mira subiu ao podio do Campionato de España. Gañadora cadete no 2020 en Pontevedra, a porriñesa repetiu en Xàtiva a prata júnior acadada o ano anterior en Torrelavega.

No seu primeiro ano na categoría, Rodríguez correu para gañar e tivo que conformarse co bronce, a 19 segundos do novo campión sub-23, Javier Zaera (Aragón). ecg