O Victoria FC araña un punto fronte ao Sárdoma

O Victoria FC arañou un empate na 4.ª xornada da Primera Nacional Femenina fronte ao Sárdoma no partido disputado en Santa Isabel (1-1).

A primeira metade comezou coas xogadoras locais ben posicionadas pero sen ser capaces de chegar a crear moito perigo, agás con algún tiro lonxano. Así, co paso dos minutos o cadro visitante foise animando, pero as rojillas estiveron sólidas en defensa. Cando parecía que o marcador non se movería ata o descanso, Noela recolleu o balón en medio campo e despois dunha boa conducción meteu un pase entre liñas para que Laura conseguise adiantar ao Victoria FC (1-0, min. 44).

Nos primeros minutos da segunda metade, tras o rexeite dunha parada de Beli, as visitantes puxeron as táboas no marcador cun tanto de Paula Monteagudo (1-1, min. 54). Nese intre o partido entrou nunha disputa na que ambos equipos tiveron varias ocasións para volver mover o marcador. A máis clara para o Victoria FC chegou no desconto, logo de que Cris filtrase un pase para deixar a Noela man a man ca porteira do Sárdoma. Pero a última do encontro foi para as visitantes, cun libre indirecto dentro da área.