O Victoria FC, de Santiago, ten 12 futbolistas no torneo de seleccións autonómicas

Este venres comeza no campo de Pastoriza, no Concello de Arteixo, a primeira fase do Campionato de España de Seleccións Autonómicas de fútbol feminino das categorías Sub-15 e Sub- 17 femininas. As seleccións galegas mediranse aos combinados de Canarias e Extremadura. Entre as xogadoras Sub-15 están Natalia Queijo Rivas, Lúa Arufe Calo, Laura Ruiz García e Noa García Mosquera, todas eles procedentes do Victoria FC , club de Santiago. Esta misma entidade deportiva da capital galega tamén conta con varias representantes na selección galega Sub-17: Uxía Varela Fraga, Carla Riomao Pena, Carla Amado Arévalo, Sara Pena Gutiérrez, Antía López Rodríguez, Nuria Sánchez Pastoriza, Candela Vázquez Días e Antía Mayo Fraga, bo exemplo do traballo ben feito do Victoria FC, de feito ata oito das 18 xogadoras da Galicia Sub-17 saen do club compostelán.

Todos os encontros desta primeira fase van facerse no o campo de Pastoriza. Este Campionato de España de Seleccións Autonómicas disputaranse (xornadas do venres, sábado e domingo) ás 10.30 horas (categoría Sub-15) e ás 12.30 horas (Sub-17). A selección galega Sub-15 que dirixe Vicky Vázquez será a encargada de abrir o campionato este venres as 10.30 horas ante Canarias. Dúas horas máis tarde será a quenda da Sub-17 que prepara Quin Valbuena e ante o mesmo rival. Para o sábado queda o dobre enfrontamento entre as seleccións de Canarias e Extremadura. As xogadoras galegas pecharán a cita o domingo ante as seleccións de Extremadura.

A entrada é de balde para todos os encontros da competición.