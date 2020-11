O Victoria FC dobrega ao líder nun gran encontro

a grela Enorme o partido do Victoria FC ante o que era o líder da Primera División Nacional feminina. O conxunto compostelán superou ao Victoria CF da Coruña por 0-1 e volve á segunda posición, separado por tan só dous puntos do líder (10), o Viajes Interrías (12).

O encontro púxose moi cedo a favor do cadro rojillo. Lau aproveitou unha perda de balón no borde da área rival, froito dunha gran presión de todo o equipo santiagués, para poñer ás visitantes por diante (min. 6).

As xogadoras do equipo compostelán seguiron apertando e poñendo en problemas á defensa rival. Na segunda parte a posesión foi do conxunto local pero a defensa visitante soubo neutralizar os ataques. ecg