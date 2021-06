O Viso se viste de gala para apoyar al CSD Arzúa en su llamada a la permanencia

Ha llegado el momento. El día D y la hora H están aquí. Hoy es la fecha señalada en rojo en el calendario del Arzúa, que puede dejar cerrada matemáticamente su presencia en la próxima Tercera Federación. Para que así sea debe derrotar esta tarde al Ribadumia, que visitará O Viso como rival directo por la salvación (18.00 horas).

El sufrimiento puede llegar hoy a su fin o, más al contrario, agudizarse todavía más. Tres son las jornadas que quedan por disputarse en el grupo de permanencia en Tercera RFEF, nueve puntos, que serán seis al término del presente fin de semana. La competición va llegando a su fin. Algunos equipos vivirán el epílogo ya fuera de combate, descendidos antes de tiempo, sin opciones a la permanencia pero sí, todavía, como jueces entre los conjunto que aún la persiguen.

En O Viso se darán cita el Arzúa, que ocupa el tercer peldaño por la salvación, y el Ribadumia. El conjunto aurinegro necesita ganar para mantener intactas sus opciones de permanecer en la categoría. Los tres puntos también los busca el cuadro entrenado por Chus Baleato, que si une a su victoria a un empate o una derrota de la UD Ourense en casa del Paiosaco podrá irse de vacaciones antes de tiempo.

“Es el partido más importante de la temporada, sí, claro. Teniendo en cuenta el momento, la oportunidad, seguramente sea el más importante. Pero el entrenador del Arzúa pelea para que todo transcurra dentro de la más estricta normalidad, sin dejarse afectar por los factores externos que pueden influir en la presión del jugador”, explicaba Chus Baleato a este periódico a lo largo de la semana. Se trata, pues, de afrontar la contienda con normalidad, aunque siendo conscientes de la gran oportunidad que presenta el choque.

El técnico del equipo de O Viso prepara el choque pensando más en lo que debe hacer bien el Arzúa que en función del rival, el Ribadumia. “Me preocupa poco (el rival), a mí me preocupa que funcione bien lo mío; sabemos cuál puede ser el plan de juego del Ribadumia, y con eso es más que suficiente. Tengo mucho trabajo que hacer con mi equipo, no me da tiempo a preocuparme de los demás”. Así de sincero y práctico se muestra Chus Baleato.

El técnico no podrá contar con Lodeiro ni Álex Vázquez, que son las ausencias ya conocidas del Arzúa para hacer frente al Ribadumia.

Aunque ocurra lo que ocurra esta tarde el Arzúa seguirá con vida y dependiendo de sí mismo, el calendario no le ofrecerá ningún respiro en el tramo final de temporada, en el que debe medirse con los principales equipos del grupo que lucha por la permanencia. Tras enfrentarse al Ribadumia, el próximo fin de semana aguarda el Ourense CF en O Couto, antes de que el Barco visite O Viso en la última jornada. Por eso ganar hoy se presenta como el único objetivo, una forma de olvidarse de problemas y cerrar el sufrimiento de una campaña atípica desde el principio, con un formato traicionero por el coronavirus.

afición. Se espera un gran ambiente en O Viso para apoyar al Arzúa en su misión de lograr la permanencia, con una entrada en torno a los 600 aficionados. Las calles de la localidad se han engalanado de azul, con banderas en balcones y calles. El ambiente está garantizado, charanga incluida, esperando que la tarde termine con fiesta.