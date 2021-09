O XCM de Galicia ‘roza o dez’ no Nacional Lalín Bike Race-Xacobeo

Santiago. A Lalín Bike Race fixo realidade o seu soño de ser Campionato de España de Cross Country Maratón, e o XCM galego luciu o seu poderío na casa. Os bikers galegos lograron catro títulos e cinco medallas máis: nove podios nunha actuación que rozou o dez.

Engadindo o Xacobeo 2021 ao seu nome, o evento organizado polo Extol MTB Team e o Club Montes do Deza congregou a máis de 500 participantes no interior da provincia de Pontevedra. A distancia a completar era de 90 quilómetros con máis de 2.800 metros de desnivel acumulado para os homes; para as mulleres 80 km con máis de 2.400 metros de desnivel. Un percorrido con saída e chegada en Lalín “duro, con sendeiros técnicos e terreo do que se pega” dixo Susana Alonso, unha das nove medallistas.

A corredora de Mos, terceira tanto na clasificación elite como na scratch, e a grovense Lara Lois, segunda, sumaron dous metais para a selección de Galicia na categoría raíña feminina. Compañeiras de equipo no Extol, escoltaron no podio elite á andaluza Natalia Fischer (Fischer Scott), que venceu con 4:06:28. A 11:55 da gañadora cruzou a liña de meta Lois, mentres que Alonso fíxoo a 16:11. Oitava elite e novena scratch acabou a a pontenovesa Teresa Barreira.

Eva Ortega foi ouro en Máster-30B e Ana María González (Mitto X-Sauce) vestiuse coa camisola de campioa de España no grupo de idade Máster-40B.

Javier Busto rematou sétimo e estivo cerca do grupo de cabeza na proba masculina. Marcos García fíxose co título por diante de Francesc Guerra e Francisco Mancebo. Busto chegou a pouco máis de tres minutos do terceiro. Saúl López (Academia Postal-Abanca), foi duodécimo.

Alejandro Trasbach colgouse o ouro Máster-40A, mentres que Miguel Ángel Arias foi prata. Ambos, da selección galega. En Máster-30, Manuel Ángel Parada foi bronce na táboa A; Manuel Casuso, ouro na B con bronce para Gonzalo Vidal.ECG