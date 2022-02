O Xiria Calvo Carballo xa na liga galega de xadrez

ESTREA. O pasado sábado comenzou a liga galega de xadrez, na temporada 2022 o club xadrez O Toque Xiria Calvo Carballo participa con dous equipos, un na Preferente Galega, a máxima categoría autonómica, e outro en 3ª división. Na categoría preferente participan 15 equipos en dous grupos, O Xiria Calvo Carballo quedou emprazado cos equipos do Circulo Ferrolano, Clubexa de A Coruña, Escola Luguesa, Padrón, Rianxo e o CFX de Vilagarcía, será una liga a unha volta e logo cun encontro directo co mesmo clasificado do outro grupo. Queren a permanencia pero “é moi difícil de acadar xa que os equipos participantes teñen todos xogadores de moi bo nivel, ademáis esta competición se xoga a 6 tableiros en vez de 4 como o resto de categorías, o que dificulta aún mais os encontros”, sinalan desde o club. É a primeira vez que o equipo de Carballo milita na máxima categoría galega medíndose os millores equipos da comunidade. redacción