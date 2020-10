Obradoiro CAB: 50 años de un club especial

No es una historia de príncipes ni de magos, tampoco el relato de las más épicas de las batallas, no hay embrujos, no hay sapos encantados... pero hoy se cumplen 50 años de vida del Obradoiro CAB y de su trayectoria se pueden extraer infinitas moralejas y lecciones de vida.

Porque el club compostelano nació de la amistad, del trabajo en equipo, de la responsabilidad de un grupo de vecinos de la ciudad con ganas de revertir su conocimiento del deporte en los más pequeños y dotarles de un refugio en el que jugar, convivir y asumir valores.

Porque el club compostelano tuvo voluntad para crecer, para atraer a figuras en ciernes y también a jugadores y entrenadores de sobrado caché y talento, nombres que para orgullo de la entidad siempre estarán ligados a la camiseta que defendieron.

Porque el club compostelano supo encajar los golpes, aferrarse a la voluntad, al carácter, al empeño y al compromiso de sus dirigentes cuando lo más sencillo -coherente, pensaba la mayoría- era abandonar la nave y claudicar ante quien mandaba y decidía.

Y porque el club compostelano logró reinventarse, aún después de llegar a la meta y ver que tanto esfuerzo podría quedar sin premio, resurgiendo con nuevos bríos y energía, hasta consolidarse y hacerse fuerte como un miembro más de la misma elite que poco tiempo antes le ninguneaba.

El Obradoiro CAB nos enseñó que todo se puede intentar, que no hay límites para soñar, que siempre hay fuerzas para pelear, que la verdad siempre triunfa. También nos enseña que del pasado no se vive pero se aprende, que el respeto y la gratitud nunca sobran, que nadie es imprescindible pero todos hacemos falta al mismo tiempo y sobre todo enseña el Obradoiro que, además de un Club de Amigos... el Obra ha demostrado ser una familia.