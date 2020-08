Oficial: Yago Iglesias dirigirá la nave de bronce de la SD

No fue el lunes, el primer día que se esperaba que quedase cerrado todo, con flecos y señales, ni tampoco el martes, aunque el segundo día ya se avisó del inminente anuncio. Pero fue ayer cuando quedó patente que no era una novela por entregas lo que venía contando EL CORREO GALLEGO desde poco después de conseguir el Compos su ascenso a Segunda B (Iván Fernández lo dijo el primero, fiel a su costumbre). El caso es que ayer, la SD Compostela hizo oficial la noticia de la renovación del entrenador Yago Iglesias, que dirigirá al equipo por quinto año, y esta vez en la categoría de bronce del fútbol español. No cabía otra, se lo había ganado.

A Yago lo acompañarán nuevamente en el cuerpo técnico sus fieles, los que junto a él vienen realizando estas temporadas un magnífico trabajo: Rodri Veiga, segundo entrenador y Álex Otero, preparador físico.

Como reconoció el propio club ayer en la nota con la que hizo oficial la renovación de Yago, era “la firma que estaban todos esperando”. Esa firma, el trámite que faltaba, se produjo ayer en las oficinas del Estadio Verónica Boquete de San Lázaro.

Todo lo demás, producto de la “plena sintonía” que según explicó Manuel Castiñeiras, director deportivo del Compos, hubo en la reunión que el pasado viernes mantuvo con el entrenador (una sintonía extensible al resto de la temporada, y de las anteriores) había quedado ya tratado y pactado. La cosa estaba vista para la firma.

Lo cierto es que, aunque el fútbol tiene sus leyes propias, sus caprichos, era difícil imaginar que otro entrenador se sentara en el banquillo del Compostela al comenzar la próxima temporada, con el equipo en la categoría de bronce del fútbol español... a la que llegó guiado por Yago. Éste llegó con la ilusión por bandera a San Lázaro hace cuatro años, y lo hizo con dos retos claros: uno, imponer una filosofía de trabajo y de jugar al fútbol, con un estilo vistoso y reconocible; otro, no reñido con el anterior, conseguir el retorno a Segunda B.

Pasados cuatro años, puede decirse que el primer objetivo, crucial, está plenamente superado por Yago Iglesias y su grupo de colaboradores: hoy, a cualquier futbolista gallego le atrae el simple hecho de integrar el Compostela, entrenarse e y jugar en él. Y el fútbol que realiza el equipo, donde prima la posesión del balón e ir a por los partidos, ha sido muy elogiado.

Por esas leyes del fútbol, el segundo reto ha tardado más en ser conseguido, no pudo ser en dos crueles fases de ascenso porque el fútbol no deja de ser un juego. Pero al fin llegó, aunque hubiera que pedir su ayuda al propio Apóstol Santiago: el mejor regalo de cumpleaños.

RESULTADOS. De la mano de ese buen trabajo diario, los éxitos fueron llegando aunque faltara hasta este verano la guinda del ascenso. Con Yago Iglesias en el banquillo, el Compostela acabó campeón dos veces en el grupo gallego de Tercera, se clasificó tres veces seguidas para disputar la fase de ascenso a Segunda B, ganó una Copa Diputación, una fase autonómica de la Copa Federación y superó una ronda de la Copa del Rey.

Junto a eso, el equipo batió su marca histórica de puntos en una categoría nacional (86), igualó el de más partidos seguidos ganados en total (10) y en casa (13); y superó el número de minutos sin encajar gol (798).

En 141 partidos de Liga, diez en fases de ascenso y dos de Copa del Rey, no está mal. En 87 de esos partidos, el Compos de Yago ganó (60 por ciento de victorias). Ahora se trata de que Yago y el Compostela sigan creciendo juntos, llevando con éxito también la nave de bronce.