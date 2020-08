Oitavo posto para Adrián Barros na crono sub-23 do Nacional de Jaén

Santiago. A selección de Galicia comezou onte o Campionato de España de estrada en Jaén contando cun representante entre os dez mellores da contra o reloxo individual sub-23. Adrián Barros asinou o oitavo posto, quedando a 38 segundos da medalla de bronce no esixente percorrido de 26,3 quilómetros con saída en Cazorla e chegada en La Iruela. Iván Feijoo acabou no posto 22.

Por segundo ano consecutivo, o vigués Barros logrou un top-10 na gran cita do ciclismo estatal. Despois de rematar sexto na proba en liña do 2019, nesta ocasión o corredor do Supermercados Froiz estreouse nunha crono do Nacional. Barros foi o penúltimo participante en saír e na liña de meta marcou un tempo de 40 minutos e 19 segundos, concluíndo a 1:29 do gañador Raúl García (Comunidad de Madrid).

“Esperaba algo máis, pero este resultado non está nada mal tendo en conta que era a miña primeira contra o reloxo. No plano atopeime un pouco peor e durminme un pouco ao non ter referencias, pero na subida apertei con todo o que tiña e puiden remontar bastante”, sinalou Barros.

ELITE. A continuación da competición sub-23 disputouse a crono Elite UCI-Elite masculina que gañou Pello Bilbao, con Gustavo César Veloso (W52-FC Porto) conseguindo a décima posición, xusto por diante de Alejandro Marque (Atum General), mentres que Ángel Sánchez (Miranda) ocupou a 18ª praza e Martín Bouzas (Kern Pharma), a 23ª. Na CRI Elite-Sub23 feminina, Sonia Pariente (Louriña de Porriño) foi a mellor entre as galegas (26ª), superando a súa compañeira de equipo Uxía Fernández (27ª).

Os ciclistas sub23 masculinos e femininos disputarán hoxe a proba en liña. ecg