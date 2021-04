“Ojalá hubiese jugado mejor, pero quedan nueve partidos aún”

Sus estadísticas apuntan que es uno de los integrantes más productivos del Monbus Obradoiro, pero el propio Jake Cohen (Bryn Mawr, Pensilvania, Estados Unidos; 1990) reconoce que no está exhibiendo todo el baloncesto que esperaba, el que propició que el club lo reclutase el pasado verano desde el Maccabi Tel Aviv como una pieza capital en la pintura. Después del varapalo del sábado en Fuenlabrada, donde los errores finales dejaron sin efecto una remontada que él mismo lideró y añadieron una derrota más a la mala serie de los últimos meses, el internacional israelí defiende la aptitud y actitud del grupo y muestra su confianza en terminar con buena nota.

¿Cómo describe el ambiente en el vestuario después de perder el sábado en Fuenlabrada (84-82)?

Había mucha decepción y frustración. Creo que hicimos un gran trabajo remontando y tuvimos una buena oportunidad de ganar. Está claro que perdimos, pero el entrenador nos dijo el lunes que lo importante no eran las jugadas del final que nos costaron el partido, sino cada rebote que se nos escapó, cada acción en la que no nos comunicamos bien en defensa, las canastas fáciles que encajamos en transición... Todas estas cosas suman. Es fácil centrarse en lo que pasó en los últimos quince o veinte segundos pero la historia principal del partido es más grande que eso. Teniendo en cuenta todo esto, estábamos bastante frustrados, pero también jugamos bien e hicimos muchas cosas buenas para remontar al final.

Ha ocurrido en más partidos que el grupo pelea y no se rinde pero es cierto que se ve obligado a remontar. ¿Tienen una explicación?

No. Para mí es un tema de regularidad colectiva. Necesitamos ser todos mejores. Estoy de acuerdo en que tenemos problemas, hacemos grandes minutos y después otros muy malos. Es algo en lo que trabajamos, en mantener un nivel alto todo el partido. Según el último, está claro que tenemos que seguir trabajando en ello.

¿En algún momento vieron el encuentro ganado?

No, para nada. Tengo la suficiente experiencia como para saber que pueden suceder muchas cosas raras. Para mí, no, para nada.

Moncho Fernández siempre transmite tranquilidad, que el equipo hace muchas cosas bien. ¿Hay confianza a pesar de la situación?

Sí, tengo confianza. Está claro que hay cosas que mejorar pero también hacemos muchas buenas, nuestra actitud sigue siendo buena, hay mucha positividad a pesar de la difícil situación. Eso es muy importante porque he estado en momentos similares en los que todo el mundo es negativo, o la gente empieza a pensar en el verano o en la siguiente temporada. Ese no es el caso aquí. Todos estamos concentrados para dar lo mejor de nosotros. Eso es muy importante y es una buena señal.

¿En estos momentos los jugadores más veteranos como usted tienen que dar un paso adelante o mantener al grupo unido para evitar que surja el pesimismo?

Sí, seguro. Hay muchos jugadores con experiencia aquí, no solo yo. Está claro que he estado en situaciones muy malas no solo por los resultados sino por la actitud y sé lo tóxico que es eso, cómo puede convertirse en una bola de nieve que cada vez se hace más grande. Hay que evitar eso, pero no hay mucho de lo que ocuparse porque aquí la gente es muy profesional y yo aporto mi experiencia cuando puedo pero el equipo está mostrando buena actitud.

¿Y qué hace diferente a este equipo respecto a esos de los que habla?

Creo que tenemos personalidades muy buenas en el vestuario. No hay una mentalidad tóxica ni jugadores preocupándose solo de sí mismos. Todos nos preocupamos por el equipo y eso es lo más importante.

Ya hablamos anteriormente de que apenas había tenido pretemporada, tuvo que ausentarse en septiembre por el nacimiento de su hija, la plantilla ha sufrido numerosas lesiones, surgió el brote de COVID... ¿Está siendo la temporada más dura de su carrera?

Sí, sin duda es la temporada más complicada de mi carrera y de mi vida. Sumando el COVID y no poder hacer nada, no poder ver la ciudad ni ser una persona normal... Prácticamente lo único que podemos hacer es trabajar, ir de casa al pabellón y volver. No somos los únicos a los que nos pasa esto, pero además estuve mucho tiempo sin ver a mi mujer y a mi hija, durante cinco meses y pico. Eso fue muy duro mentalmente para mí. Y además están las lesiones, las derrotas... Todo esto se junta y lo hace todo complicado. No quiero que parezca que me estoy quejando, porque está siendo genial en muchos aspectos. Estoy rodeado de buenas personas y si no estuviera en un ambiente como este habría sido mucho peor. Al mismo tiempo estoy agradecido por estar en el Obradoiro en una temporada como esta porque creo que si estuviera en otra situación, en otro club o en otra ciudad habría sido mucho peor y se habría hecho incluso más duro mentalmente. Hay una parte mala pero también intento centrarme en la parte positiva de estos retos.

Supongo que la clave está en el ambiente del equipo, del que hablaba, que se apoyan incluso más que en una situación normal.

Sí, tener aquí a uno de mis mejores amigos como Chris (Czerapowicz) también me ha ayudado. Incluso la comprensión y la empatía de Moncho (Fernández) también me han ayudado. Él sabía que algunos días lo pasaba mal cuando mi familia no estaba aquí y lo entendía. Aprecio mucho eso porque muchos entrenadores no mostrarían esa parte humana, pensarían en mí como jugador y no como persona.