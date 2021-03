Okutu e Toimil, pratos fortes do Campionato galego en Expourense

O olímpico en Río Jean Marie Okutu, no concurso de lonxitude, e Belén Toimil, que a pasada fin de semana lograba nos Europeos de atletismo unha nova plusmarca nacional en lanzamento de peso que lle garante a súa participación nos Xogos de Tokio, lideran a amplo cartel de deportistas que participan hoxe no Campionato de Galicia absoluto que se desenvolve en Expourense.

No apartado masculino, Javier García (RC Celta) acude nos 60 m ca mellor marca dos participantes para defender o título logrado o ano pasado tendo no tamén céltico Roi Martínez a un dos seus principais rivais.

O internacional e plusmarquista galego dos 100 e 200 m, Mauro Triana (Playas de Castellón) xunto a Sergio Rodríguez (Gimnástica) serán os encargados de aportar calidade no dobre hectómetro, mentres que nos 400 m a baixa de Pedro Juncal deixa as opcións moi abertas nunha proba na que está inscrito David de la Fuente (Gimnástica) pero son Kristian Krasnov (CA Sada) con 49.35 e David Ngwudile (Celta) con 49.48 os que parten con mellores rexistros do aire libre.

O propio David de la Fuente competirá tamén sobre uns 800 m na procura do dobrete que se lle escapou o ano pasado nos 400 m e onde as mellores marcas están en mans dos ausentes Adrián Ben e Pedro Ossorio.

Nos 1.500 m, Carlos Porto (Gimnástica) acude na defensa do seu título co mellor rexistro dos participantes de 3:56.36 (AL) e nos 3000 m, proba de fondo por excelencia da pista cuberta, disfrutarase en Ourense do vixente campión galego Álex Fernández (Ourense Atletismo) e do campión de España oficioso sub-20 de campo a través, o estradense, El Mehdi El Nabaoui (Playas de Castellón).

A lonxitude masculina será un dos pratos fortes deste campionato na que tomará parte o atleta olímpico e plusmarquista galego Jean Marie Okutu na procura de escalar os 7,77 m que ten este ano e que o sitúan no terceiro lugar do ranquin nacional.

O flamante subcampión nacional sub-23 e finalista no nacional absoluto no concurso de triplo Alex Barreiro do Lugo Running parte como claro favorito para reeditar o seu título do ano pasado.

Moita emoción. Ademais, 142 atletas galegas están incritas neste Autonómico no que o sector de velocidade contará cunha interesantísima disputa nos 60 m entre Cristina Garrido (Gimnástica), e a medallista de prata nos 100 e nos 200 dos paramundiais Adi Iglesias (Lucus Caixa Rural), sen esquecer a Andrea Pais e Ana Iglesias, todas por debaixo dos 8 segundos.

Ao igual que na categoría masculina, os 3000 m femininos será outra das carreiras importantes. A internacional venezolana en dúatlon Edymar Brea estará na saída xunto á sub-16 Xela Martínez (Atlética Lucense) quen vén de rebaixar xa por dúas veces o récord galego da súa categoría dos 1000 m neste ano.

Pero o principal prato forte do campionato vai ser o concurso de peso onde tomará parte a plusmarquista española Belén Toimil. A lanzadora de Mugardos acude nun estado de forma espectacular como o demostran eses 18,64 m que lle garanten a súa participación nos Xogos. En Ourense porá o punto e final á gran tempada invernal.