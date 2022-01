Oliver: “Tenemos claro que hay que mejorar y estamos en ello”

El Monbus Obradoiro muestra un balance de cinco victorias y once derrotas, números malos que aún así lo mantienen fuera de la zona de descenso de la Liga Endesa. Más preocupantes parecen las sensaciones de los últimos partidos, evidenciando que urge mejorar el nivel defensivo y elevar el grado de intensidad y de garra para regresar a la senda del triunfo y voltear la situación actual. El vestuario es consciente y el derbi ante el Río Breogán (domingo, 20.00 horas) se presenta como la oportunidad perfecta para demostrarlo.

Lo admite uno de los capitanes del Obra, Albert Oliver. “Hemos hablado, hemos tenido reuniones, y eso ya queda dentro, pero está claro que el equipo es consciente de la situación en la que estamos y todos queremos salir porque vemos que no estamos bien. Sobre todo el último partido en casa, por lo que transmitimos no fue el mejor pero aún así estuvimos a punto de ganar”, explica el base antes de reafirmarse: “Tenemos claro que el equipo tiene que mejorar y estamos en ello. Por nosotros no va a ser, el equipo está preocupado. También creemos que si somos capaces de jugar al nivel al que lo hicimos en muchos momentos contra el Manresa, llegarán las victorias”.

104 puntos encajados en Manresa, 96 en casa frente al Bilbao, 91 en Valencia, 94 en Sar ante el Burgos... Son los guarismos de los últimos partidos y que dejan claro la dificultad de sumar si no se rebaja la sangría. “Lo estamos hablando. Sobre todo Moncho y los entrenadores son los que más hincapié hacen en eso, pero nosotros también lo hablamos mucho”, asume Oliver. “Nos está costando este año, en el balance defensivo estamos teniendo muchos problemas aunque creo que ayer -por el miércoles-, contra el equipo que juega más rápido en la Liga, con más posesiones, el que más corre y que anota más en transición, por muchos momentos supimos pararlos y defenderlos. En muchos momentos creo que defendimos mejor que el sábado, aunque nos faltaron más puntos”, precisa.

El Obra cayó el miércoles en Manresa (104-84) con un resultado que no evidencia la igualdad imperante durante 35 minutos, donde las pérdidas de balón fueron un lastre que los bases no supieron solucionar. Entre Braydon Hobbs, Fer Zurbriggen y el propio Oliver sumaron ocho puntos, seis asistencias y diez entregas al rival. “Fue un partido en el que perdimos muchas pelotas, especialmente los bases. Ya lo habíamos hablado durante la semana, que el Manresa es el que hace perder más balones al rival por cómo defiende. Fue importante para no tener más opciones al final”, reconoce.

CITA CLAVE. El jugador catalán de 43 años señala que pasó el covid completamente asintomático durante la última semana y a pesar de su veteranía todavía se ve bien físicamente. Confiesa que el grupo está “dolido”, pero con ganas de conseguir un triunfo balsámico. En ese contexto, nada mejor que un derbi como el que le espera el domingo contra el Breogán.

“Sabemos de la dificultad del partido y lo que nos jugamos, porque es un derbi y la gente quiere ganar. Sabemos que es un partido que tienen apuntado. Al final se aplazó -iba a disputarse el 3 de enero- pero casi no quedaban entradas a la venta así que sabemos lo que la gente quiere este partido”, argumenta un concienciado Oliver.

Será el partido que cierre la primera vuelta para ambos, aunque el Río Breogán ató ya el miércoles su billete para la Copa del Rey a un 99% superando al Baskonia y demostrando, con nueve victorias en dieciséis partidos, que transita por la zona noble de la Liga Endesa por méritos propios. El base del Obra reconoce haber visto unos cuantos partidos del conjunto lucense este curso, aunque está por ver quién se sienta en el banquillo visitante del derbi: Javi Muñoz, técnico desde la marcha de Paco Olmos al Burgos, o Veljko Mrsic, anunciado en la tarde de ayer como nuevo entrenador.

“Están jugando muy bien, con un nivel de confianza muy alto todos, especialmente Musa. El base está jugando bien, Bell-Haynes, Mahalbasic, los hermanos Quintela están cumpliendo perfectamente su rol y dándoles un plus defensivo, Iván Cruz también a gran nivel, Kalinoski está tirando muy bien... Están jugando muy bien, por eso están donde están”, detalla el base de Terrassa.

Tras descansar ayer, el Monbus Obradoiro comenzará hoy a preparar el choque del domingo en Sar con todos sus efectivos.