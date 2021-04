Olvidar las cuentas, el objetivo del Celta frente al Osasuna

El Celta intentará sellar matemáticamente su permanencia en LaLiga con un triunfo (18.30 horas) ante el Osasuna, que se aseguró seguir un año más en la élite con su último triunfo ante el Valencia y ahora sueña con pelear por una plaza europea.

Con una única victoria en las últimas seis jornadas, el equipo gallego se quedó sin opciones de alcanzar uno de los siete primeros puestos, un reto impensable para el Osasuna hace unos meses pero que ahora se le ha puesto a tiro después de sumar diez de los últimos doce puntos en juego. Eduardo Coudet no realizará rotaciones pese a los once puntos de ventaja sobre la zona de descenso. Lo sucedido el curso pasado, cuando el Celta de Óscar García Junyent se derrumbó tras ganar en Anoeta aún está muy reciente. Su equipo no ganó ninguno de los últimos siete y se acabó salvando por el empate del Leganés ante el Real Madrid en la última jornada.

Cierto es que la situación clasificatoria actual es menos agobiante, pero el técnico argentino prefiere evitar cualquier agobio. Ganar al Osasuna permitiría llegar a los 41 puntos, con únicamente cinco jornadas por delante.

“Queremos volver a ganar, tenemos esa necesidad. En los últimos tres partidos hicimos muchas cosas bien, pero la realidad es que hemos sacado un punto. Nos ha tocado perder con rivales de mucha jerarquía”, comentó el técnico celeste tras el entrenamiento de su equipo en la ciudad deportiva Afouteza.

El argentino aclaró que será fiel a su estilo a pesar de los errores individuales que tanto le han penalizado en las últimas jornadas: “Nos ha tocado que nos remonten resultados y hemos cometido errores puntuales. Han sido goles evitables que hemos pagado caro”. Coudet incidió en que han hecho “muchas cosas bien” en los últimos partidos, por eso destacó la importancia de “corregir los errores” para no sufrir ante el Osasuna, un equipo “duro” que intenta ser “directo y corto en sus líneas”, además de tener un estilo “muy definido”.

“Tenemos que pensar más en lo que podemos y tenemos que generar, que tener una preocupación diferente hacia el rival”, subrayó el entrenador del Celta.

Optimismo. Osasuna viaja con la inercia ganadora que supuso lograr ante el Valencia la tercera victoria consecutiva para alcanzar la salvación de manera virtual a falta de siete jornadas para el final. El optimismo que se vive en las instalaciones de Tajonar es total. El arreón navarro en la segunda vuelta les ha hecho ver que las 13 jornadas que estuvieron sin lograr los tres puntos tan solo fueron un bache en una exigente carrera de fondo.

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha avisado del potente caudal ofensivo que tiene el Celta, por lo que sus hombres se deberán esmerar en defensa en parar las acometidas de los Iago Aspas, Santi Mina y compañía. “Tenemos que seguir mejorando siendo competitivos, porque defendemos un escudo y debemos ir a cada campo a dar lo mejor que tenemos”, ha comentado el míster.