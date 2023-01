Once embarcaciones parten de Alicante en el mayor desafío oceánico

Madrid. The Ocean Race 2022-2023, la 14ª edición de la Vuelta al Mundo por etapas- tendrá hoy su salida de Alicante, a partir de las 14.00 horas (13 GMT), para realizar un recorrido de 31.361 millas náuticas (58.112 km) en siete etapas, con final en Génova (Italia) el 1 de julio. Once embarcaciones de nueve naciones, cinco de la clase Imoca con ‘foils’ (alerones) y seis VO65 estarán en la línea de salida, aunque en esta edición no habrá un equipo español como en las anteriores.

En los Imoca estarán: el ‘11th Hour Racing’ estadounidense el mando de Charlie Enright, el ‘Team Malizia’ alemán con Boris Hermann como patrón, el ‘Guyot Environment’ franco-alemán, patroneado por Benjamín Dutreux y con la campeona olímpica y mundial Támara Echegoyen como jefe de guardia; el ‘Biotherm Racing’ francés de Paul Meilhat y el ‘Holcim-PRB’ suizo al mando del francés Kevin Escoffier.

Por parte de los VO65 lo harán: el ‘Austria Ocean Race-Génova’ con el holandés Gerwin Jansen como patrón; el ‘Team Jajo’ neerlandés al mando de Jefner Van Beck con el canario Simbad Quiroga como jefe de guardia; el ‘Ambersail 2-Team Baltic’ lituano al mando de Rokas Milevicius; el ‘Wind Wisper Racing’ con los españoles Pablo Arrarte como patrón, y con Willy Altadill y Antonio ‘Ñeti’ Cuervas Mons a bordo.

La lista la completa el ‘Mirpuri Fondation portugués, con Antonio Fontes al mando y con varios olímpicos como el medallista Hugo Rocha, y el ‘Viva México’ patroneado por el mexicano Erik Brockmann y con Roberto ‘Chuny’ Bermúdez de Castro como segundo patrón, en su octava vuelta al mundo, y su hijo Carlos, de 18 años, además del vigués y Copa América Jaime Arbones en la tripulación. La gran novedad de esta edición será que contempla la etapa más larga en los 50 años de historia de la prueba. Será la tercera entre Ciudad del Cabo (Sudáfrica) e Itajai (Brasil), con un recorrido de 12.856 millas náuticas (23.822 km).

Esto representará algo más de un mes de navegación de la flota pasando por los tres grandes cabos (Cabo de Buena Esperanza, Cabo Leeuwin y Cabo de Hornos) antes de finalizar en Itajaí (Brasil), todo un desafío para la flota de la clase Imoca (monocascos de 18,30 metros de eslora). EFE