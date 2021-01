Orgullosos de este Obra

No sabían lo que era jugar aún en este recién estrenado 2021; hacía 41 días que no repetían el ritual de un encuentro en casa, aunque en el recuerdo permaneciera la victoria frente al Zaragoza (102-91) que sirvió para cortar una nefasta racha de siete derrotas consecutivas; atrás quedaban ya los 12 positivos, las semanas de incertidumbre, de malestar físico y mental, de dudas y nervios... porque cuando el árbitro echó el balón al aire, todo volvió a ser igual.

El Monbus Obradoiro ganó (80-72) en su regreso a la competición tras superar el brote de COVID-19 que lo mantuvo prácticamente inactivo desde el pasado 29 de diciembre, y supo salir airoso de un duelo de máxima exigencia dentro de la pelea por eludir el descenso frente al Retabet Bilbao Basket, un rival también herido pero siempre peligroso.

No tardó en comprobarlo el conjunto compostelano. Moncho Fernández apostó de salida por tres de los jugadores que pudieron mantener cierto nivel de trabajo durante el confinamiento como Pozas, Beliauskas y Enoch junto a Czerapowicz y Cohen y sobre ellos recayó la responsabilidad de un retorno a la competición que, aunque se presentaba como toda una incógnita, con más corazón que piernas pronto se empeñaron en que quedara atrás.

Con más rotaciones de las habituales en el esquema del entrenador compostelano eso sí -Enoch fue el último del 5 inicial en abandonar la pista cuando faltaban 1:49 para el final del primer cuarto- pero con la conjura de buscar la intensidad defensiva y el reglaje táctico en ataque pese a todos los condicionantes, el Obra no quiso regalar ventajas al contrario.

Buen inicio. Ambos equipos fueron alternando el mando del electrónico durante unos primeros diez minutos en los que supo apretar el anfitrión en la retaguardia para forzar el fallo del Retabet y sacar rédito de los 6 puntos consecutivos de Mike Daum -especialmente en sintonía ayer con Oliver con el que conectó dos alley-opp que hubiesen levantado sin duda a la grada de Sar- para conseguir una mínima ventaja de 25-19 al cierre del set.

Pero no iba a rendirse ni mucho menos el conjunto de Álex Mumbrú, necesitado de un triunfo frente a un rival directo como el cuadro compostelano para coger aire en la clasificación y fe en sus opciones de escapar de la zona baja de la tabla. Subiendo el nivel de agresividad en defensa, excepcional cada uno de los jugadores en el desgaste a sus pares, con la permisividad por momentos también del trío arbitral -nefastos en muchos aspectos los tres colegiados de ayer en Sar-, los hombres de negro menguaban la energía de un Monbus que, aún así, supo resistir.

Primero bajo la dirección del debutante griego Antonis Koniaris -todavía verde a la hora de la lectura del juego- y sobre todo de Oliver, el anfitrión encontró la prodigiosa muñeca de Kass Robertson (6 puntos) para resolver también con éxito al descanso (42-37, min, 20).

Chute de energía. Llegó así a tiempo la inyección de oxígeno precisa para afrontar una recta final que se antojaba especialmente dura. Tocaba de nuevo conjura de cara a un último arreón aunque las fuerzas comenzasen a flaquear y las consecuencias del virus y del confinamiento quisiese hacer mella, pero el equipo santiagués salió al parqué dispuesto a seguir rebelándose.

Con acierto desde la línea de 6,75 de salida -dos triples de Beliauskas y Daum- y con un Birutis que aunque físicamente se le veía como el más afectado demostró que lo que no había perdido por el COVID fue el talento, la renta del Obra no solo no se desmoronó, sino que fue creciendo hasta alcanzar los 17 puntos (58-41, min, 28) después de dos tiros libres que acertó un siempre sólido Jake Cohen. A la desesperaba buscó la réplica el Bilbao y un triple final de Jenkins volvió a ajustar la renta antes de iniciarse el último cuarto (60-49, min. 30).

Con templanza. En contra de la lógica, era el Monbus Obradoiro quien tenía ayer las ideas más claras y quien mejor sabía interpretar lo que requería un partido condicionado por los problemas previos del anfitrión pero al mismo tiempo a cara o cruz para eludir la parte baja de la clasificación. Fue el Obra el que templó los nervios, se encomendó a la soberbia dirección y al liderazgo de sus bases para no caer noqueado cuando el contrario apretó de nuevo merced al empuje de Kulboka, Brown y Jenkins (71-64, min. 37).

Y fue el conjunto santiagués también quien de la mano de un triple de Jake Cohen y de la movilidad de un Mike Daum -hiriente desde la recuperada posición de 3- sentenció el triunfo, el séptimo del curso en 17 partidos, logrando despejar su horizonte de cualquier atisbo de crisis o de duda.

Toca seguir y el sábado (18.00 horas) aguarda ya el Casademont Zaragoza.