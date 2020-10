Osasuna, un rival ante el que el Celta quiere disipar dudas

··· Óscar García Junyent asegura que no está “molesto” con los dirigentes por la imposibilidad de reforzar aquellas posiciones que pidió antes del inicio del curso liguero. “Molesto no es la palabra, ni mucho menos”, afirmó el preparador celeste, para quien si por algo ha destacado el Celta “en los últimos diez o quince años” es por su “excelente” gestión económica que le ha permitido ser actualmente “un club sin deuda”. “Ha sido un mercado extraño para todo el mundo, pero estoy seguro de que el club está haciendo lo máximo posible” y señaló que si no llegan esos refuerzos “es porque no se puede, no porque no se quiera”.