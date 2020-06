Óscar García espera continuar en Vigo

TÉCNICO El entrenador del Celta de Vigo, Óscar García Junyent, mostró, tras la goleada de su equipo al Alavés, su deseo de continuar en el club gallego la próxima temporada. “Siempre he dicho que estoy muy contento aquí y que me gustaría empezar un proyecto desde cero. Espero que hoy, mañana o en los próximos días podamos tener noticias de eso. Es una decisión del club y si alguien tiene que decir algo es el club, por mí no va a ser”, aseguró el técnico celeste.

Óscar García tampoco escondió la importancia de un triunfo que les permite situarse con cuatro puntos de ventaja sobre la zona de descenso, en un choque condicionado por los tempraneros tantos de Murillo y Aspas y la expulsión del lateral visitante Martín Aguirregabiria.

“Ha sido un partido muy bueno, de principio a fin. Queríamos salir con sangre en los ojos y ha sido así. Teníamos todavía muy marcado el partido del Villarreal y no queríamos que se repitiera. Es la mancha negra desde que estoy aquí”, dijo. DMG