Otra ‘final’ para alcanzar la final por subir espera al Estradense en A Lomba

Santiago. ¿El Arosa, el más difícil todavía?, se le pregunta a Alberto Mariano, entrenador del Estradense. Su respuesta: “No, como siempre. Es otra final, y llevamos jugando finales los últimos dos meses. Se admita el término final o no, lo cierto es que el Estradense quiere ganar hoy (21.00 horas) al Arosa en su campo, A Lomba, para saltar, ahora sí con todas, a la final de la fase de ascenso a la novedosa Segunda RFEF.

El técnico repite, eso sí, lo que ya dijo antes de jugar de visitante la eliminatoria frente al Alondras, saldada con éxito. “Son demasiadas ventajas al equipo mejor clasificado: a partido único, en su campo, ahora con su afición, no nos vale el empate... es lógico que se dé alguna ventaja, pero no tantas; creo que todos los equipos pensamos así”.

En apoyo en las gradas, el mayoritario con creces lo tendrá hoy el Arosa, pero sin duda se dejarán notar los 120 aficionados del Estradense, que ese número de entradas es el que recibió el club procedentes del Arosa. Esta semana, de nuevo, A Estrada se ha vestido con los colores rojos del Estradense, algo que “es un orgullo, ves la ilusión de la gente y ver eso pga todo”, señala el entrenador.

Alberto Mariano se agarra a que “una vez que empiece el partido, serán once jugadores contra otros once en el verde. Nosotros ya hemos demostrado que contra grandes equipos hemos competido bien y es lo que vamos a intentar hacer otra vez: si sale bien, pues a seguir; y si no es así, nos volveremos satisfechos a casa”, explica.

Eso sí, valora al rival: un Arosa que “es un referente del fútbol gallego, y ya no digamos en Tercera. Grandisimo equipo, por jugadores y por cuerpo técnico, muy buen campo, gran masa social... sabemos de la dificultad pero, con nuestras bazas, vamos a por todas”, avisa.

Sin bajas confirmadas, el estradense sí está pendiente de Brais Calvo, que llega al partido “muy justito”. “Viajan todos, se lo merecen”. A. PAIS