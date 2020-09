Otra vez Mariano: ahora operado de amigdalitis

real madrid El delantero del Real Madrid, el hispano dominicano Mariano Díaz, fue operado de amigdalitis y no estará disponible para el debut del conjunto de Zinedine Zidane en LaLiga Santander, el domingo contra la Real Sociedad en el Reale Arena de San Sebastián. En un breve comunicado, el Madrid agrega que “el jugador inicia desde este momento su proceso de recuperación”. Este es un contratiempo más para un Mariano que dio positivo por coronavirus antes de que el conjunto blanco comenzase a preparar la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, en los que cayó frente al Manchester City y que tras superar el virus no ha terminado de incorporarse al trabajo con sus compañeros, ejercitándose más días en el gimnasio que sobre el césped de Valdebebas. El delantero afronta otra temporada más en la rampa de salida ya que no cuenta para Zidane, como ya ocurriese la pasada temporada en la que solo jugó 84 minutos. a.e.