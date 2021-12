Otro partido marcado en rojo en el calendario

Santiago. Es sin duda uno de los proyectos más mimados por el club, con un mensaje que trasciende lo deportivo, con una pieza final muy cuidada, y tras meses de espera con motivo de la pandemia, por fin verá la luz el documental José Manuel Calderón: El Camino acaba en Obradoiro. El próximo martes día 21, a las 19.30 horas, la Sala Mozart del Auditorio de Galicia acogerá la emisión de este documental dirigido por Sherpa en el que se conocerán las impresiones vividas por el exjugador de baloncesto español y de la NBA durante esta gran aventura.

José Manuel Calderón no se va a perder este preestreno y lo hará acompañado por la mayoría de los compañeros que estuvieron a su lado en los 100 kilómetros recorridos en el Camiño de Inverno, en agosto de 2020. Además, tampoco faltará su familia.

El exjugador asegura que “echando la vista atrás, lo recuerdo como una experiencia única y muy especial. Pero no solo por mí personalmente y por lo que el Camino significó. Por mucho que la gente te lo cuente, hasta que no lo vives no es tan especial o no te lo crees. También fue especial por las personas con las que lo hice. Por el equipo del Obra, por cómo nos trató, y por la posibilidad de hacerlo con mi gente, con mi equipo, mi familia...”.

Sobre el documental, Calderón confiesa que “no he visto nada, solo el pequeño tráiler de un minuto que pusimos en redes sociales y que la gente vio. Estoy con muchas ganas de verlo, de ver qué salió porque lo que vimos fue alucinante”. ecg