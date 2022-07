Outra xornada de convivencia para a Selección Galega UEFA en Santiago

Santiago. Un total de 17 futbolistas participaron en santiago na segunda xornada de convivencia organizada pola Selección Galega que representará a España na Copa das Rexións UEFA Unha vez coñecido que Galicia será o representante español na Fase Intermedia da Copa das Rexións UEFA ao ser o vixente campión nacional, o combinado galego segue a traballar para ir matizando detalles para a volta á competición.

Nesta Fase Intermedia, que se celebrará no mes de outubro, Galicia compartirá grupo cos representantes de Hungría, Eslovenia e Suíza.

Así, e para ir puíndo detalles para a gran cita europea, o corpo técnico de Galicia, encabezado por Iván Cancela, organizou este mércores unha segunda xornada de convivencia en Compostela na que participaron un total de 17 futbolistas.

Os citados polo seleccionador foron os seguintes: Aitor Díaz (Alondras CF), Antonio González (Atlético Arteixo), Aarón Rama (Bergantiños CF), Antón Concheiro, Antón Iglesias Kopa (CD Choco), Dani Varela (CF Noia), Iñaki Leonardo, Jose Bertua Chiño e Óscar Lorenzo (CSD Arzúa), Juan Rey e Martín Sánchez (CD Estradense), Adri Gómez e Alex Rey (Rápido de Bouzas), Jose Varela (Racing Club Villalbés), Carlos Cora (Juvenil de Ponteareas), Santi Gegunde (UD Somozas) e máis Ramón Rodríguez (UD Ourense).

Charla e adestramento A xornada arrincou á primeira hora da tarde cunha charla do corpo técnico. Ao termo da mesma, a expedición trasladouse ata o campo municipal de Santa Isabel para realizar un adestramento co obxectivo de ir coñecendo aspectos tácticos.

Galicia estará directamente na Fase Intermedia ao ser o vixente campión nacional tras derrotar o 11 de marzo do 2020 a Andalucía na gran final que tivo lugar en Las Rozas. En total, inscribíronse 36 federacións, das cales Malta e San Marino presentarán seleccións nacionais amateurs e o resto estará representado polas seleccións rexionais. As seleccións das 31 federacións con maior coeficiente de competición, entre elas España representada pola Selección Galega, comezarán na Rolda Intermedia, e as outras cinco participarán na rolda preliminar para pelexar polo posto restante da rolda intermedia. Todos os partidos da rolda intermedia deberán xogarse entre o 15 de agosto e o 9 de decembro de 2022. No caso de Galicia, os nosos disputarán esta Fase Intermedia no mes de outubro.

Os oito gañadores dos grupos da Rolda Intermedia clasificaranse para a fase final que se celebrará, en principio, nas dúas últimas semanas de xuño de 2023.

A competición volve tras a cancelación da edición 2020/21 debido á pandemia da COVID-19.

Os 32 contendentes (31 equipos que participan nesta rolda e o gañador da rolda preliminar) dividíronse en catro grupos de oito equipos en función dos seus coeficientes. Os equipos dividíronse en oito grupos de catro equipos, cada un deles cun equipo de cada grupo.

Na Fase Intermedia de outubro, Galicia compartirá con equipos de Suiza, Hungría e Eslovenia. redacción