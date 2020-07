Özmizrak: “En mis planes siempre ha estado jugar en la Liga Endesa”

Aunque hay operaciones tan encarriladas que se espera anunciar en breve, oficialmente el único fichaje del Monbus Obradoiro es el base turco Kartal Özmizrak. Procedente del Darussafaka de su país, vivirá su primera experiencia en la Liga Endesa y además con un contrato para las dos próximas temporadas. En sus primeras declaraciones como obradoirista, el director de juego admite que dar el salto al baloncesto español era uno de sus objetivos desde hace tiempo.

“En mis planes siempre ha estado poder jugar en la Liga Endesa porque me encanta el estilo de juego en España. Creo que puedo encajar muy bien en el sistema de juego del Obra y esta ha sido la principal razón para decidirme”, apunta en declaraciones facilitadas por el club. Özmizrak conoce a los equipos de la Liga Endesa no solo como espectador, pues en las últimas temporadas se ha enfrentado a varios de ellos tanto en la Euroliga que disputó con el Darussafaka (2018/19) como en la Eurocup.

Cumplirá 25 años el 29 de agosto pero el otomano cuenta con sobrada experiencia en el primer nivel desde su debut en el Besiktas en 2011. Con todo, esta será su primera aventura fuera de Turquía, un paso deseado pero que no ha resultado sencillo. “Ha sido una decisión dura porque llevaba mucho tiempo en mi anterior equipo y éramos como una familia. Pero para avanzar en mi carrera profesional creí necesario salir de mi zona de confort. Deseo encontrarme en Santiago y ser como una familia también”, subraya Kartal después de su periplo de tres años en el Darussafaka, con el que ganó la Eurocup y disputó la máxima competición continental.

REFERENCIAS. Dos factores suelen repetirse en las declaraciones de los jugadores al firmar por el club santiagués. Uno, las referencias obtenidas a través de otros compañeros; dos, el contacto directo con Moncho Fernández. “Fue la razón principal de querer venir al Obra. El primer día que hablamos por teléfono me explicó que son como una familia y esto es lo más importante para mí. También me detalló cuál es el tipo de baloncesto que le gusta jugar y cómo podré aportar y ayudar al equipo. Esta conversación me ayudó a que tomar la decisión fuese más fácil”, incide el turco sobre su charla con el entrenador de Pontepedriña.

Además, Özmizrak obtuvo referencias a través de Kostas Vasileiadis, ahora mismo sin equipo después de que el Obra decidiese liberarse de su compromiso con el tirador heleno sin descartar su continuidad mediante otro acuerdo. “Hablé con algunos jugadores que han pasado por Santiago. También lo hice con Kostas a través de unos amigos y todo lo que me han dicho sobre el club y la ciudad son cosas buenas, y esto es muy importante para mí”, destaca el base.

Como el cortejo del Obradoiro al otomano venía de lejos, Kartal ha visto encuentros de la última temporada y cree que encajará a la perfección en el sistema de Moncho, donde espera ayudar a través del bloqueo y continuación y del tiro de tres. Además, cuenta los días para actuar como local en Sar. “Cuando veía partidos del Obra la temporada pasada pude ver que la afición sabe mucho de baloncesto y sabe cuándo tiene que venirse arriba para levantar al equipo. Siempre están ahí apoyando. Me muero de ganas de estar ya en la pista e intentar ganar el mayor número de partidos, todos juntos”.