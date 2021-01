$!Paisaje y deporte en las rutas ciclistas protegidas de la provincia de A Coruña

En la provincia de A Coruña , se han señalizado tres rutas importantes, la vuelta a la península de Barbanza , que, en palabras de Daniel López Parada , ciclista profesional de A Coruña: ‘‘Es una ruta muy bonita y bastante sencilla, pasas por los pueblos de Rianxo y ves la ría, luego vuelves por la zona de Noia y ves la otra ría, es una ruta bastante sencilla, de unos 80 kilómetros. No es tan concurrida como otras rutas pero en verano, al ser de costa, se complica un poco más’’

Otra de las rutas señalizadas y que Daniel conoce bien es la vuelta que empieza en O Burgo, pasando por Sada, Betanzos, Abegondo, Mesón do Vento, Cerceda y Cambre, para volver de nuevo a O Burgo. ‘‘A nivel paisajístico creo que esta ruta es de las mejores, recorres la costa y ves el puerto y la ciudad de A Coruña, aunque en verano está demasiado concurrida. La distancia será de 100 y 110 kilómetros aproximadamente y no es una ruta difícil de hacer, hay bastante desnivel pero no tiene subidas prolongadas, lo único al salir de Sada’’ afirma Daniel.