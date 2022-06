Para enseñar Educación Física no vale Medicina Deportiva y Danza

Santiago. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado una sentencia en la que establece que personas graduadas en Danza, en Gestión Deportiva y en Medicina con la especialidad deportiva no pueden acceder a las listas de profesores interinos y sustitutos para impartir Educación Física en Secundaria. En una sentencia del 30 de marzo de 2022, que ya es firme, ha estimado un recurso del Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia (Colef) y ha anulado parcialmente una orden del 20 de noviembre de 2019, de la entonces Consellería de Educación, , que así lo permitía. El Colef presentó alegaciones a la orden en su fase de borrador y un recurso administrativo que fue desestimado por la Xunta. Así, el colegio llevó el asunto a la justicia con la petición de que se suprimiesen para impartir Educación Física las titulaciones de Ciencias de la Danza, Gestión Deportiva y Medicina (unto con el diploma de la especialidad deportiva). “Hay suficientes titulados” en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte para obtener plazas de docentes interinos y sustitutos. Firma