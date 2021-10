Parapar: “Si limamos esos pequeños detalles podemos estar arriba perfectamente”

Juan Manuel Parapar, uno de los futbolistas más destacados del Compostela en el empate contra el Marino de Luanco, recoge el guante lanzado por el entrenador, Rodri Veiga, y coincide en que el equipo puede luchar por las cotas más altas “limando esos pequeños detalles”. El vestuario cree en el técnico y es consciente de que si la balanza se hubiera inclinado a favor en dos de los empates el equipo ya sería líder.

“Si hubiéramos ganado alguno de los partidos que empatamos estaríamos ahí arriba. Aun así, de momento aún estamos ahí”, reconoce Parapar en una conversación con EL CORREO. Es por ello que no duda de que “hay que seguir luchando por seguir arriba, y si limamos esos pequeños detalles y empezamos a no encajar y a marcar las que tengamos podemos estar ahí perfectamente”.

El atacante coruñés se expresa en la misma línea que Rodri, que siempre confiesa que su objetivo es ganar cada partido y defiende que el equipo está preparado para ello. Desde el vestuario la confianza en las posibilidades del cuadro compostelanista también es absoluta, pues avisa Juan Manuel Parapar que “todo el mundo compite, pero si nosotros estamos bien creo que podemos estar ahí”.

El camino no solo más corto, sino el único para pelear por los puestos de play-off o incluso el liderato no es otro que el de convertir en victorias unos empates con los que “no avanzas”. De hecho, admite el 20 del Compos que “casi prefieres perder un partido y ganar el fin de semana siguiente en lugar de empatar tantos”, pues si algo se percibe “en el vestuario es que todos tenemos muchas ganas de ganar”.

Vencer no fue posible el último fin de semana, ni tampoco en ninguna de las tres citas anteriores, ante Arenteiro, Bergantiños y Leganés B. Contra el Marino “el partido se nos complicó con el 0-1, se nos metieron atrás y fue mucho más difícil entrar”, analiza Parapar. “Yo tuve una ocasión clara, quise asegurar que fuera a portería y me la sacó el portero. Si hubiera metido el 1-1 hubiera cambiado el partido y tendríamos más oportunidades de ganar”, continúa el futbolista.

La diferencia entre empatar y ganar es mínima, “son pequeños detalles”, y el grupo confía en que siguiendo los mandamientos de Rodri Veiga la suerte acabe acompañando. “Nosotros intentamos hacer lo que nos dice el míster, lo seguimos, tenemos confianza en él”, apunta Parapar. A su juicio, se trata de buscar una mayor “efectividad, tanto en ataque como atrás, porque hemos marcado al menos un gol en todos los partidos y no hemos ganado ninguno 1-0, y también se puede ganar 1-0”.

A PIERNA CAMBIADA. A nivel individual, Parapar está viviendo un doble proceso de adaptación, tanto a su nuevo equipo como al fútbol español, al que regresa tras una larga estancia en Suiza. “Tengo que adaptarme al juego del Compos, a la categoría... todo es un poco nuevo para mí”, admite. “No creo que me cueste mucho, pero tengo que adaptarme lo más rápido posible, intentar ser más efectivo, sumar los máximos minutos posibles y ayudar en lo que pueda al equipo”.

El extremo coruñés, aun cuando está demostrando una y otra vez su capacidad de desborde, no rehuye la autocrítica, y reconoce que se siente bien, pero le “falta ese acierto de cara al gol y a bastantes cosas, pero con la continuidad acabará llegando”.

En el Compos se desenvuelve en banda derecha, a pierna cambiada, aunque su polivalencia le permite alternar posiciones en el frente de ataque. “Donde mejor me encuentro es en banda derecha, pero por el juego del Compos me toca estar abierto, provocar el uno contra uno, centros...”, afirma. Y confiesa que “muchas veces me cierran por dentro y tengo que irme para la derecha y centrar con la derecha, y no es la misma efectividad que tendría con la izquierda”.

El atacante zurdo del Compostela regresa a Galicia después de su periplo por tierras suizas, donde en las dos últimas campañas llegó a competir en la Challenge League, segunda categoría del fútbol helvético. El contraste entre la forma de jugar en Suiza y en España está siendo grande. “Es muy diferente a España, en el Compos es un fútbol de mucha más posesión, más táctico, y allí era mucho más físico, un juego vertical, directo. En esta categoría hay 18 equipos, y allí había diez, por lo que estaba un poco más nivelado”, concluye Parapar.