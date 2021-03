Parralo afea que en Segunda B no se juegue en las mismas condiciones

Ferrol. El técnico del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, lamentó este sábado que los equipos de Segunda División B no jueguen con “las mismas condiciones” en función de su comunidad autónoma y ha considerado que ese problema “tendría que estar regularizado”.

En rueda de prensa, afeó que algunos conjuntos hayan contado con público, mientras que en Ferrol se disputaron varios partidos a puerta cerrada. En cambio, este domingo accederán 1.000 espectadores al Racing de Ferrol-Guijuelo (17.00 horas).

“A mí me hace gracia todo esto, vas a un campo y no tienes las mismas condiciones con las que recibes a los rivales; no me parece normal”, estimó el entrenador.

En su opinión, si al viajar “te encuentras campos con afición, hay que regirnos todos por las mismas normas; no puede ser que uno pueda tener apoyo de su gente y otro no”.

De este modo, consideró que el club ferrolano dispuso de “tres días para preparar un partido” tras su confinamiento por covid-19, algo que no le “parece justo”.

Parralo remarcó al respecto que en ocasiones “te hace explotar, pero no tenemos derecho ni a la pataleta”.

Ante el encuentro de este domingo, aplazado el pasado fin de semana por los positivos en el equipo verde, la única baja confirmada será la del jugador uruguayo Yeferson Quintana, pendiente de su reincorporación a los entrenamientos por no haber recibido todavía el alta médica.

En todo caso, admitió que otros futbolistas están en duda por su situación física.

“Somos conscientes del valor de los tres puntos, a ver si recuperamos nuestra mejor versión; estamos viviendo unos días con muchas incógnitas”, indicó el preparador tras la derrota del pasado miércoles frente al Coruxo en Vigo.

En este sentido, puntualizó que el equipo atraviesa una situación de “mucha incertidumbre” y aseveró que el Guijuelo “no es un rival ni mucho menos asequible, compite muy bien”.

Al ser expulsado en el último partido, será Javier Manjarín quien lidere al plantel desde el banquillo. RS