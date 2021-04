Paso atrás o confirmación: el ser o no ser del Obra en Fuenlabrada

Nunca se cansó Moncho Fernández de pedir paciencia. Reclamaba el técnico compostelano tiempo para recuperar física y hasta psicológicamente a sus jugadores de un duro confinamiento, de una dura enfermedad, que mermó los cuerpos y anuló las energías de un grupo que siempre quiso, pero vio que no podía.

Después de ocho derrotas consecutivas, después de una nefasta racha de solo un triunfo en nueve jornadas, el Monbus Obradoiro por fin soltó lastre a costa del Acunsa GBC. No fue su mejor partido... pero ganó. La incógnita este sábado (18.00 horas) es si el triunfo ante uno de sus muchos rivales directos en la pelea por la permanencia supondrá un punto de inflexión y se podrá repetir éxito a costa del Urbas Fuenlabrada. “Lógicamente la victoria te da alegría, fuerza y sobre todo confianza para saber que en ese camino puedes encontrar los triunfos al final que es lo importante”, decía este jueves el técnico santiagués en la rueda de prensa previa a la 29.ª jornada.

Para esta recuperación, para ver al mejor Obra, Moncho Fernández tiene la clave: “Ha sido sin lugar a dudas la peor temporada en el aspecto de las lesiones, tanto en la preCOVID, con muchos problemas, como en la postCOVID. Ojalá seamos capaces de enlazar estos dos meses que nos quedan sanos porque va a a ser fundamental de cara al rush final”. Para el envite en Fuenlabrada el Obra celebra la buena semana de trabajo de Kartal Ozmizrak -a quien su tobillo parece haberle dado una tregua estos días-, de Albert Oliver -que por fin ha trabajado sin el dolor que le afectaba a la planta del pie-, con su excelente actuación del sábado en Donosti todo indica que el tobillo de Chris Czerapowicz está recuperado y hasta Birutis y Robertson demostraron que sus pasos adelante en juego, en resistencia y en confianza son palpables ya, pero la enfermería santiaguesa no consigue despejarse. “Álvaro (Muñoz) tiene una molestia en la zona alta del gemelo, en el poplíteo, desde el partido ante el Real Madrid y no acaba de mejorar. Lleva un par de días parado y somos optimistas de cara a que pueda estar, pero hasta mañana que lo vuelva a intentar no lo sabremos”, asumía el técnico del Monbus.

Un ‘nuevo’ rival. Superada la primera prueba de fuego frente al GBC, ahora colista, el Monbus Obradoiro calibra de nuevo su candidatura a la permanencia frente al Urbas Fuenlabrada, 17.º en la clasificación con 7 victorias, una menos que el cuadro santiagués. Individualmente el conjunto madrileño destila calidad con jugadores como Melo Trimble -quinto en valoración de la Liga, líder en anotación (17,9), recuperaciones (1,7), faltas recibidas y tiros libres (5)-, Christian Eyenga, Alexander, Marc García... pero después de buscar enderezar el rumbo con tres entrenadores diferentes la apuesta de Josep María Raventós debe ser la definitiva.

Lejos queda ya aquel Fuenlabrada al que venció el Obra en el debut liguero (101-82) “por el cambio de entrenador, lo que implica el cambio de sistema y de estilo de juego”. “Además, ha sufrido remodelaciones con la llegada de jugadores como Alexander, Cheatham o Novak y ha cambiado el libreto”, acepta Moncho Fernández. “Es un equipo intenso porque sus jugadores lo son, produce mucho del esfuerzo defensivo. Otra buena prueba de esa intensidad es su capacidad de rebote de ataque. Alexander, Eyenga o Meindl cargan el rebote porque son muy fuertes. Se nota que es un equipo intenso y desde ahí intentan construir”, analiza el técnico del Monbus, que continúa: “Son muy buenos en el 1x1 defensivo porque son muy potentes físicamente. Desde esa defensa intentarán acelerar el ritmo de juego, jugar más a campo abierto y ese siempre ha sido un poco el estilo de juego de Fuenlabrada”.

Para contener su juego y su potencial, el Obra ya conoce el libro de ruta: “El rebote, tanto ofensivo como defensivo, va a ser fundamental y será un factor clave. Es cierto que nuestro mejor registro en rebote ha sido en el último partido, así que espero que lo mantengamos”. “Para poder desarrollar nuestro juego ofensivo nos va a exigir mucho trabajo individual porque es un equipo que aprieta el balón, las líneas de pase y que roba muchos balones en primera línea si te relajas. No va a ser un equipo contemplativo, sino agresivo. Y eso nos va a exigir estar a un nivel alto. Tenemos una buena muestra en el inicio del partido contra el Real Madrid, que nos costó casi seis minutos entrar. Espero que eso nos sirva de muestra porque el partido en Fuenlabrada nos lo va a exigir”, arenga Moncho Fernández.