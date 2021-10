Pau Gasol, un tributo a Pepe Casal en su despedida del baloncesto

El pívot internacional español Pau Gasol anunció, a los 41 años y tras 21 temporadas en activo, su retirada del baloncesto profesional, un momento para el que llevaba “años” preparándose y que llega tras jugar una última temporada con el Barça y unos Juegos Olímpicos de la selección porque quería poner fin a su carrera “jugando y disfrutando”.

El anuncio del dos veces ganador de la NBA tuvo lugar en un acto celebrado en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona al que asistieron numerosos invitados, familiares y medios de comunicación y en el que el jugador catalán explicó los motivos que le han llevado a tomar la decisión de poner fin a su carrera.

En sus palabras, quiso tener un momento para agradecer la labor del preparador físico santiagués Pepe Casal, colaborador de EL CORREO. ”Me ayudó cuando era un tirillas y tenía que dar un cambio físico para poder jugar contra hombres”, recordó un Gasol visiblemente emocionado. También destacó a Joaquín Juan, su preparador físico y fisioterapeuta personal: “Hemos estado 17 años trabajando juntos. Joaquín, si he podido seguir mi carrera has sido por tu implicación”.

“Hoy estoy aquí para comunicaros que me voy a retirar del baloncesto profesional. Es una decisión difícil después de tantos años pero también es una decisión meditada”, dijo.

El ya exjugador estuvo acompañado en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, por sus padres sus hermanos Marc y Adrià Gasol, su esposa Catherine McDonell y su hija Elisabet Gianna, excompañeros suyos como Juan Carlos Navarro, Raúl López, Felipe Reyes, Rudy Fernández, Sarunas Jasikevicius, que también fue su último entrenador en el Barça, y Jorge Garbajosa, actual presidente de la Federación Española de Baloncesto. Y también de Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona, su primer y último club.

“Quería acabar jugando y disfrutando. Haber ganado una Liga más con el Barça, con el club que debuté, y jugar con la Familia mis quintos Juegos Olímpicos fue algo muy especial”, prosiguió.

El mayor de los Gasol admitió que, tras la rotura por estrés del escafoides que tuvo en 2019, querer retirarse en una pista de baloncesto era “estirar mucho el chicle”, pero aceptó, como siempre, el reto: “Quería que mi hija viera a su padre jugar”. “He intentado ser mejor cada día, cada año y no ponerme límites ni dejar que nadie me las pusiera, y para eso he tenido muchas personas que me han ayudado. Nada en la vida es importante si al final no formas parte de un grupo, de un equipo. Nada que consigas solo tiene un mérito relevante y significativo”, afirmó antes de abordar el turno de agradecimientos.

El de Sant Boi de Llobregat empezó acordándose de varios de los entrenadores que ha tenido. También tuvo una mención especial para su hermano Marc: “Empezamos jugando como niños y en mi corazón habrá un lugar muy especial para ti”. Y, por su puerto, para su socio en mil batallas, Juan Carlos Navarro. “No solo por inspirarme como jugador, sino también por enseñarme el sentido de la amistad”, reflexionó.

Pero cuando realmente Pau se rompió fue cuando se acordó de su amigo Kobe Bryant, su compañero en los Lakers fallecido en un trágico accidente de aviación.

“Me gustaría mucho que Kobe estuviera aquí, pero a veces la vida es así de injusta. Él me enseñó a ser un mejor líder, un mejor competidor. Me enseñó lo que significaba realmente ser un ganador y siempre lo he considerado un hermano mayor”, dijo sobre Bryant con la voz quebrada.

El mejor baloncestistas español de todos los tiempos aseguró que, al contrario de lo que le pasa a muchos deportistas de élite, no siente vértigo por la retirada. “Afortunadamente, llevo años preparándome para este momento. Ahora quiero devolver a la sociedad todo lo que me ha dado”, comentó sobre su nueva etapa profesional.

El pívot español lo deja como uno de los grandes de la historia del baloncesto europeo y con un palmarés estratosférico en el que destacan dos anillos de la NBA, un Campeonato del Mundo, tres Eurobasket, dos platas y un bronce olímpico. Aunque él simplemente quiere ser recordado “como un jugador que ha disfrutado y lo ha dado todo”.