Pedersen se impone, Evenepoel sigue líder y Ayuso sufre covid

Montilla (Córdoba). El danés Mads Pedersen (Trek Segafredo) se ha impuesto sal esprint en la decimotercera etapa de la Vuelta a España, disputada entre Ronda y Montilla sobre 168,4 km en una jornada de transición que mantiene de líder al belga Remco Evenepoel (Quick Step). Pedersen, campeón del Mundo 2019, entró en meta con un tiempo de 3h.45.50, a una media de 44,7 km/hora, seguido del francés Bryan Coquard (Cofidis) y del alemán Pascal Ackermann (UAE Team Emirates).

En la general sigue al mando el belga Remco Evenepoel con 2.41 minutos sobre el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) y 3.03 respecto al español Enric Mas (Movistar).

Este sábado se disputa la decimocuarta etapa entre Montoro y Sierra de La Pandera, de 160,3 km.

El positivo por Covid de Juan Ayuso (UAE), que no impidió ayer a la joven promesa española continuar en carrera, marcó la etapa, una jornada de transición entre tres días de montaña entre Ronda y Montilla. En el debate, la conveniencia o no de que alguien afectado por el coronavirus pueda seguir en un pelotón junto a otro centenar y medio de compañeros; la del poderío económico de los equipos, ya que el UAE cuenta con una máquina -al parecer costosa- que le permite de conocer la carga viral que reflejan las PCR, algo que no pueden hacer otros equipos.

En sentido contrario, hasta que punto es justa la obligación de tener que retirarse cuando el covid no tiene la incidencia sanitaria de los años anteriores. Y si, además, su carga viral, y por tanto su posibilidad de contagiar, es muy baja. También la eterna cuestión en el mundo deporte de que como inciden las cosas a los equipos pequeños o a los grandes, en función de quien es el afectado. O la del impacto mediático que tienen las decisiones que se toman. Y la del abandono de Ayuso, un joven corredor que junto con Carlos Rodríguez está levantando el ánimo del decaído ciclismo español, obviamente sería dolorosa. La mañana comenzaba con un comunicado del UAE en el que se anunciaba tanto el positivo del barcelonés residente en Jávea como que seguía en carrera. “Según nuestros protocolos internos, Juan Ayuso se hizo la prueba de covid-19 y arrojó un resultado positivo pero es asintomático”. AGENCIAS