Pedri no desvía su mirada hacia Qatar y quiere estar en la fase final de la Liga de Naciones

Madrid. Pedri González, centrocampista internacional del Barcelona, no desvió su mirada hacia el Mundial de Qatar 2022 que comienza en noviembre y marcó el objetivo para la selección española de clasificarse para la fase final de la Liga de Naciones, centrado en los dos próximos partidos ante Suiza en Zaragoza y Portugal en Braga. “Para mí es un orgullo estar en la selección, no es la lista del Mundial pero estoy feliz por venir para estos dos partidos importantes. Queremos estar en la Final Four de la Nations League. Quiero disfrutar de estar aquí y aprender de los mejores”, manifestó en un acto publicitario de la selección para el que aportó su imagen.

En clave Barcelona, fue preguntado por el nivel que está dando el delantero polaco Robert Lewandowski. “Todo el mundo lo ve jugar, los goles que hace, los movimientos que nos da. Robert nos da muchas cosas, ojalá siga así porque es un orgullo jugar con él”. efe