Pedro Delgado: “El ciclismo español está de capa caída”

El exciclista Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia en 1988 , señaló este domingo en Segovia que “el ciclismo español está un poco de capa caída a nivel internacional” y que necesita “una referencia” que vuelva a ilusionar y “a tenernos pegados a los medios de comunicación a ver cómo triunfan los nuestros”. Delgado encabezó ayer en tierras segovianas la marcha ciclodeportiva que lleva su nombre, con 1.500 participantes y que rindió homenaje al exciclista profesional Roberto Heras.

“Tenemos corredores prometedores como Carlos Rodríguez o Juanma Ayuso, aunque estos últimos años hemos seguido tirando del incombustible Alejandro Valverde, pero estamos ahí un poco perdidos no solo los aficionados sino los propios corredores”, subrayó Delgado, antes de añadir: “Necesitamos una referencia. Enric Mas es un magnifico corredor, pero se ha quedado con esa vitola. No termina de romper. A veces no es culpa suya, ha pasado el covid, además le ha costado recuperarse, lo que hace perder confianza en sí mismo, que es fundamental para un triunfo, estamos un poco huérfanos”.

El ahora comentarista de ciclismo incidió en que no hay un líder en el pelotón español: “Tenemos la sensación de que estamos faltos de referencias, esperemos que en uno o dos años cambie con Rodríguez o Ayuso y nos vuelven a ilusionar a la hora de estar pegados en la televisión, la radio o los periódicos para ver qué pasa con nuestros corredores y sus triunfos”.

Asimismo, Delgado reconoció que el ciclismo ha cambiado mucho desde la época de Roberto Heras, “no ya de la mía, donde el ciclismo internacional era España, Italia y Francia y, por lo tanto, había muchos equipos y muchos corredores españoles y ahora mismo la competencia es a nivel mundial”.

Por su parte, Roberto Heras, ganador cuatro veces de la Vuelta Ciclista a España, hizo hincapié en que antes “había muchos equipos (españoles)”. “He conocido pruebas con once equipos españoles, el porcentaje de corredores era mucho más alto que ahora, también eso influye en que hubiera más victorias”.

Para el excorredor salmantino, “hay ciclos”. “Por ejemplo, hubo una época en la que sobresalieron nombres como Pedro Delgado, Miguel Indurain, Alberto Contador, Chava Jiménez , Alejandro Valverde o Purito Rodríguez, y hay otras en los que a lo mejor hay que esperar dos años para que gente que viene por abajo reactive el ciclismo”.

Aunque cita el nombre del belga Remco Evenepoel, Heras no se atreve a vaticinar quién puede ganar la Vuelta Ciclista a España de este año, reconociendo que “es más internacional, donde ya los españoles no predominan en los primeros puestos”. Además, subraya “los recorridos han cambiado una barbaridad”. “Antes había crono por equipos de 70 kilómetros, prólogo de 15 kilómetros, y dos cronos largas de 50 kilómetros”, destacó Heras.