Peleteiro aspira a llegar a los Juegos más preparada tras el aplazamiento

Madrid. La ribeirense Ana Peleteiro, campeona de Europa de triple salto en 2019 y medallista de bronce en el Mundial de 2018 en pista cubierta, cree que el aplazamiento de los Juegos de Tokio al año 2021 le da una oportunidad “de llegar aún más preparada, más motivada y mucho más madura”.

“No me alegro de que haya pasado esto ni muchísimo menos, pero sí que estoy contenta de tener un año más de preparación porque ahora mismo estoy entrenando muchísimo mejor que antes de que pasara todo esto”, afirmó la gallega en declaraciones facilitadas por el Comité Olímpico Español (COE).

Peleteiro vive y entrena en Guadalajara bajo la dirección del cubano Iván Pedroso, que no ha variado la dinámica de sus entrenamientos tras el parón por la pandemia. “Los entrenamientos son exactamente iguales a antes de que empezara todo esto de la covid-19. Sí que es verdad que la motivación es incluso mayor, pero la metodología de los entrenamientos y demás es exactamente lo mismo. Iván ha cambiado algunas cosas porque durante todo el confinamiento ha tenido tiempo para pensar y mejorar los entrenamientos para sacar más provecho de cada uno de los ejercicios, pero sigue todo igual. Lo único que ha cambiado una vez que llegamos a la pista son las medidas de higiene, mascarillas, te toman la temperatura... pero a la hora de trabajar sigue siendo exactamente lo mismo”, indicó.

Además, la ribeirense reconoce que “desde pequeña” sueña con “ser campeona olímpica”. “Yo no soñaba ni con ser profesora ni científica ni astronauta”, explicó. “Cada día sueño con ser la mejor versión de mí misma y que la vida me dé lo que me tenga deparado. Yo trabajo cada día para lograr ese oro olímpico, pero es algo muy difícil, solo algunos lo tienen a su alcance. Por mi parte, solo me queda trabajar mucho y tener un poquito de suerte en el día indicado”, señaló. EFE/ECG