Pepe Vázquez, de La Salle a la selección sub 23

Para José Jesús ‘Pepe’ Vázquez Mougán (Santiago de Compostela, 1980), la semana que viene será especial. Acaba de firmar su renovación en el Embutidos Pajariel Bembibre, que milita en la Liga Femenina, para cumplir su quinta temporada consecutiva en el equipo berciano, y estará en Lugo, como asistente del seleccionador sub 23 femenino, Eric Suris, en la concentración que realizará en la ciudad amurallada.

Se le acumula el trabajo al técnico santiagués, que creció en las diferentes categorías de La Salle, y que se asentó en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. En estos momentos, el teléfono no deja de sonar, pero a él le hace especial “ilusión” el poder volver al parqué: “A los entrenadores nos gusta la parte de la pista. No solo no es problemático combinarlo con los despachos, sino que hasta lo agradezco”.

Para él es una cuestión de “orgullo” el saber que cuentan con su presencia y su trabajo “en la selección nacional que precede a la absoluta”. Además, en esta ocasión será “especial”, ya que tendrá tres jugadoras que la pasada temporada fueron pupilas suyas en Bembibre: Laura Méndez, Anna Palma y Ainhoa Lacorzana. Esa coincidencia, sumada a que la concentración será en Galicia, la convierte en una llamada diferente.

Entre medias, se ocupa de reconstruir al Embutidos Pajariel de cara a la próxima temporada. Por eso, reconoce que, aunque no le gusta, está pendiente del teléfono y de las constantes negociaciones con jugadoras y agentes. La recompensa es importante, porque él está a gusto en en el club y en la localidad.

“Son cinco años seguidos y uno tiene ese sentimiento de pertenencia a Bembibre, su comarca, su gente y el pueblo. Le tengo cariño, le debo mucho y estoy muy implicado en el proyecto”, explica. Forma parte de una entidad que, a su juicio, le ha dado la confianza, tanto por parte de la afición como de la directiva. “Además, está cerca de casa, que es importante para mí”.

A pocos kilómetros tendrá la oportunidad, a lo largo de la semana que viene, de trabajar codo con codo con la Federación Española de Baloncesto en un torneo en el que la selección en la que él participa como asistente, se medirá a Hungría, Países Bajos y al combinado sub 20 nacional. “La idea es continuar con el seguimiento de estas chicas para que, cuando llegue el momento, el salto a la selección absoluta no sea tan grande”, afirma Pepe Vázquez.

Piensa en el presente, pero no deja de otear el futuro y la responsabilidad que le obliga a estar pendiente del día a día: “Bembibre es el club que durante más años seguidos tuvo muy claro cuál es su objetivo. Con todo este crecimiento de la Liga Femenina, con el incremento de presupuestos y el desembarco de clubes ACB, el objetivo sigue siendo el de lograr la permanencia”.

Por supuesto, no renuncia a cotas mayores, pero sin lanzar las campanas al vuelo: “Si se puede plantear algo a mayores, bienvenido sea. Sin embargo, la idea es clara: intentar salvarse, porque la competición sigue creciendo y, para un sitio como Bembibre, es muy difícil estar ahí”.

Se toma la licencia de compararlo con el club de su ciudad natal, el Monbus Obradoiro: “En la vorágine de la competición hubo algún año que no te llegas a salvar con tanta antelación, estás más apretado con otros equipos y sufres hasta el final. Cuando lo logras, la satisfacción y la alegría es mucho mayor. El club lleva diez títulos de permanencia seguidos”.

En Santiago se le recuerda vehemente, apasionado y competitivo en el banquillo en La Salle, pero Pepe Vázquez, aunque personalmente señala no haber cambiado, sí admite estar menos efervescente en la banda: “Ahora estoy más relajado, más apocado, porque los años a uno lo moderan”. Aún así, se enorgullece de las palabras que le dedicó Laura Herrera, jugadora que estuvo a sus órdenes: “Tu mayor virtud es que eres un tío normal”.