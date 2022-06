Perfil Lezama para el banquillo del Compos: Txema Añibarro sería la primera opción de Jota Peleteiro

Después de que la SD Compostela anunciase ayer, a través de un comunicado, que está “muy cerca” de cerrar un acuerdo definitivo con la empresa de Jota Peleteiro, Rammalloc Sports S.L., para ceder la gestión del club, la elección del nuevo entrenador es uno de los asuntos prioritarios para definir el proyecto que liderará el futbolista de A Pobra do Caramiñal. Según pudo saber EL CORREO GALLEGO, el técnico vasco Txema Añibarro, de 42 años, actualmente entrenador en las categorías inferiores del Athletic Club, sería la primera opción que maneja Peleteiro para ocupar el banquillo del Compos la próxima temporada.

Tras anunciar su retirada como futbolista, en 2016 entrenó al Alevín C del Athletic Club y fue el segundo entrenador del Juvenil de División de Honor. Al año siguiente, dirigió al equipo sub-23 de Lezama en la Premier League International Cup, además de ser el segundo entrenador del Cadete A. Ya en 2018 se hizo cargo de un nuevo equipo infantil, creado esa temporada, denominado Infantil Alirón, al que dirigió dos temporadas. En 2021 dio el salto al Juvenil B del Athletic Club, después de haber dirigido al Cadete A.

Como futbolista, desarrolló la mayor parte de su carrera en el fútbol vizcaíno, en clubes como el Indartsu, Galdakao o Arratia. En 2006 ascendió a Segunda División B con el Sestao River bajo las órdenes de Carlos Pouso. En 2008 se incorporó a la SD Eibar, a la que llegó con el técnico vasco.​ En su primera temporada sufrió el descenso a Segunda División B. Con el club guipuzcoano logró dos hitos importantes: en 2013 consiguió el ascenso a Segunda División y, en 2014, un histórico ascenso a Primera División, siendo el capitán del equipo. El 16 de enero de 2015 debutó en Primera División en el empate ante el Córdoba (1-1), convirtiéndose en el debutante más veterano de la historia de Primera División, con 35 años y 174 días. Y el 23 de mayo de 2015 disputó su último partido en la victoria (3-0) ante el Córdoba. Dejó el club eibarrés habiendo disputado 199 partidos, quince de ellos en Primera División.

No obstante, en las últimas horas también ha sonado Igor Oca como futurible para el banquillo de la SD. Nacido en 1981 en Vizcaya, ha entrenado al juvenil del Deportivo Alavés y, en la temporada 2019-2020, al Atlético de San Luis de México. Además, el curso pasado se incorporó como asistente técnico al Emelec, conjunto ecuatoriano dirigido por el valenciano Rescalvo. Oca, de 41 años, trabaja con la misma agencia de representación que Peleteiro, Promoesport, y en cuya lista de jugadores asesorados destacan Carlos Soler, Nabil Fekir, Marc Roca, Felipe Melo o Roger Martí.

El comunicado enviado ayer por la SD para confirmar el acuerdo con Jota Peleterio recoge que “o Compos non para. O club atópase actualmente liquidando todo o relativo á actual tempada, sen perder de vista a planificación da seguinte”. Asimismo, añaden que “nos próximos días daranse a coñecer todas as novidades relativas aos traballos que a día de hoxe ocupan ao club, cumpriranse con todos aqueles compromisos pendentes da recente campaña e presentaranse as diferentes novidades para a próxima”.

De esta forma, desde la entidad que todavía preside Antonio Quinteiro quieren lanzar un mensaje de tranquilidad: “O club quere trasladar tranquilidade a todos aqueles que nos viñeron arroupando durante as últimas tempadas: abonados, patrocinadores, colaboradores... pois a ilusión é a mesma de sempre. Só se traballa para mellorar ao Compos e tratar de que chegue o máis arriba posible”.