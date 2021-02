Persigue el Compos un sueño; el Pontevedra, salvar su proyecto

No va más en Pasarón, hoy a partir de las cinco de la tarde, con las cámaras de la TVG2 en directo. Muchas, demasiadas cosas en juego en un grupo, el 1A de la nueva Segunda División B, que está resultando fascinante: con seis potentes equipos gallegos, históricos como el Dépor, el Racing, el Pontevedra o el Compos; o el Coruxo, que hace historia con su trayectoria cada curso; o la calidad hecha cantera del Celta B.

Dos de esos equipos, el Pontevedra y el Compos, miden esta tarde sus fuerzas en Pasarón. El Compos persigue un sueño, acabar el grupo entre los seis primeros, al menos quedar en el intermedio y olvidarse de descensos; ahora es cuarto. Dos puestos y dos puntos más abajo está el Pontevedra, que se juega bastante más: su proyecto estaba hecho para navegar en las alturas, su sueño se llama Segunda División.

Así que llega el equipo granate bastante necesitado de puntos, de victorias, no puede permitirse más tropiezos. Las que no obtuvo en los meses anteriores Jesús Ramos le costaron el puesto de entrenador del Pontevedra, y llegó para apagar fuegos Luisito: viejo conocido del club granate, que había prescindido de él no hace tanto; viejo conocedor del Compostela, al que siempre tiene en mente.

El problema para Luisito es que tiene que apagar el fuego, labrar buenos resultados y no fallar, de forma inmediata. Comenzó bien: no ganó en casa porque el balón no quiso entrar, sí lo hizo la jornada pasada en Salamanca, 1-3. Y ahora amenaza al Compos: amenaza con quitarle el balón, amenaza con ganarle.

“Tiene todo nuestro respeto, pero miedo nunca. Y siempre pienso que mis equipos van a ganar el partido”, dijo el técnico, que tiene detrás de él a una de las mejores plantillas del grupo. Con delanteros como Charles o Rufo, con otros de probada calidad. Nota las bajas de Romay y Adrián Cruz, eso sí. El Pontevedra intentará frenar las contras del Compostela.

FIABLE. Frente a la discontinua trayectoria del Pontevedra (imparable en el inicio, bache después, posible resurgir ahora), el Compos opone su fiabilidad, su valor como equipo que tiene las ideas más que claras. Lo malo para Yago Iglesias es que las bajas y molestias físicas se han acumulado, y para más dificultad llegaron la lluvia y el viento: prohibido probar.

Pero con bajas, con viento, con lluvia... el Compos se presenta hoy en Pasarón dispuesto a sumar (sabe que el empate no le iría mal, o que le iría mucho peor a su rival) sin miedo a nada. La estadística lo avala, no ha perdido este curso aún contra gallegos.

Con Primo de vuelta (marcó en la ida), con la ilusión por bandera, con el premio que merece su espléndido curso, va el Compos a un partidazo en Pasarón, con el eterno lamento de la grada vacía. Como cantaría Sabina, estaban todos menos tú.